Katarina Siltavuori nimitetty Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon toiminnanjohtajaksi

Archinfon uudeksi toiminnanjohtajaksi on nimitetty Katarina Siltavuori. Vuodesta 2016 tiedotuskeskusta luotsannut Hanna Harris siirtyi Helsingin kaupungin designjohtajaksi maaliskuun alussa.

Siltavuori on taidehistorioitsija ja kuraattori ja hänellä on pitkä kokemus visuaalisen kulttuurin kentältä. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Galerie Forsblomin johtajana, kuraattorina Designmuseossa, tuottajana ja asiantuntijana Ornamossa sekä World Design Capital 2012 -hankkeessa vastaavana tuottajana.

Vuodesta 2018 lähtien Siltavuori on toiminut luottamustehtävässä Tapio Wirkkala Rut Bryk -säätiön puheenjohtajana.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Asko Takalan mukaan Siltavuoren monipuolinen kulttuurialan tuntemus sekä kokemus johtamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä luovat yhdessä Archinfon henkilöstön vahvan asiaosaamisen kanssa hyvät edellytykset tiedotuskeskuksen toiminnan kehittämiselle entistäkin vahvemmaksi arkkitehtuurin kentän yhteistyön edistäjäksi ja yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi.

Vuonna 2013 toimintansa aloittanut Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on oman alansa asiantuntija-, yhteistyö- ja välittäjäorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa arkkitehtuurin yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä edistää suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla.

Tiedotuskeskuksen toimintaa ylläpitää Arkkitehtuurikeskus ry, jonka jäseniä ovat keskeiset suomalaiset arkkitehtuurijärjestöt ja -organisaatiot. Archinfo on nuorin kahdeksasta opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta taiteen alan tiedotuskeskuksesta.