Kiinteistösijoittaja Antilooppi palkkasi vastuullisuusjohtajan

Kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä Antilooppi on nimittänyt Erika Salmenvaaran yhtiön vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Salmenvaara (DI, 40) siirtyy tehtävään Helenin energiatehokkuuspalveluiden päällikön paikalta. Aiemmin hän on toiminut liiketoimintojen johtotehtävissä Technopoliksella ja Newsecissä. Lisäksi Salmenvaara on suorittanut Master of Environmental Management ja Responsible Business -jatkokoulutuksen.

Salmenvaara tulee vastaamaan myös Antiloopin kiinteistöjen teknisestä ja ylläpidon johtamisesta sekä toimimaan ylläpitotiimin esimiehenä.

Salmenvaara näkee vastuullisuuden kattavan kiinteistöjen energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun lisäksi myös yrityksen sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden. Salmenvaara haluaa kehittää vastuullisuutta johdonmukaisesti ja konkreettisesti asiakkaita kuunnellen. Vastuullisuustyötä mittaroidaan ja tavoitteisiin yltämistä seurataan.

Antilooppi ottaa yhä laajemmin käyttöön uusia energiamuotoja kiinteistökohtaisilla erityisratkaisuilla. Yritys hakee myös ympäristösertifikaatteja yhä useampaan kiinteistöön.