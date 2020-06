”Matkalla tuli muutamia suutareita” – Talousvaikeuksissa sinnittelevässä Pallas Rakennuksessa uskotaan parempaan

Toimitusjohtaja Jyrki Lautarinne uskoo parempaan.

”Toiminnallisesti, sisäisen kehityksen kannalta ollaan menty eteenpäin. Mutta viime vuoden tulos oli huono. Toimintoja on ajettu alas, kirjattu vanhoja asioita alas taseessa.”

”Uskon, että tänä vuonna teemme paremman tuloksen. Lähtökohdat ovat paremmat kuin tähän asti.”

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 170 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 noin 130 miljoonaa. Tulos on ollut molempina vuosina tappiollinen.

Rahoitustilanne haitannut toimintaa

Lautarinteen mukaan yhtiö on kärsinyt rahoitusvaikeuksista vanhan omistajan jäljiltä. Yhtiö oli tosi huonossa kunnossa.

”Olemme ajaneet alas huonoja sopimuksia, rakentaneet valmiiksi hankkeita, joita on otettu liikevaihdon kasvatustarkoituksessa ja sopeuttaneet Päijät-Hämettä pienemmän volyymin tasolle.”

Yhtiön rahoitusasema on Lautarinteen mukaan edelleen heikohko.

”Rahoitus on saatava parempaan kuntoon. Rahoitustilanteen takia joitain urakoita on jätetty itsekriittisesti ottamatta. Totta kai rahoitustilanne on haitannut meidän volyymia.”

Lautarinne kehuu omistajien toimintaa, vaikka rahoituksen kuntoon laitossa on vielä tekemistä. Juuri nyt asiassa kuitenkin pitäisi tapahtua edistystä.

”En voi puhua siitä vielä, mutta nyt ollaan lisäpanostuksen päällä, rahoitusrakennetta ollaan valmistelemassa. Järjestelyt ovat etenemässä.”

Pallas Rakennuksen pääomistaja on matkailuyrittäjä Pertti Yliniemi.

Tonttirahastoilla iso merkitys

Tonttirahastojen vuokratonteilla on ollut merkittävä rooli Pallas Rakennuksen asuntogryndauksen kasvussa,

”Pyrimme toimimaan isojen institutionaalisten tonttirahastojen kanssa, joissa on indeksiin sidotut vuokrat, pitkät vuokrasopimukset ja tonttien lunastamismahdollisuus”, Lautarinne sanoo.

”Tonttirahastot ovat madaltaneet asunnon ostamisen kynnystä, mutta ainahan asunnon ostaja tontin maksaa.”

”Rakennusliike ei halua tontteja omaan taseeseen. Tonttirahasto on meille kevyempi malli. Tontti on parkissa rahastossa.”

Yhtiö rakentaa asuntoja myös omille tonteille omaan taseeseen ja kuntien vuokratonteille.

Lisäksi kumppaneiden kanssa tehdään kaavamuutoksia maan omistajan tonteille. Sitten tontti myydään rahastolle tai vuokrataan.

Iso asuntorakentaja

Yhtiöllä on käynnissä viisi gryndikohdetta. Niissä on noin 250 asuntoa. Ennakkomarkkinoinnissa on 2–3 kohdetta.

”Toiminta on vakiintunut 5-6 kerrostalon tekemiseen vuodessa.”

Pallas Rakennuksen vuosituotannosta on gryndiä noin 250 asuntoa. Lähinnä vapaarahoitteisina neuvotteluhankkeina rakennetaan 400 ja urakointina 200 asuntoa vuodessa.

Yhtiö rakentaa myös Ara-asuntoja. Tonttien saaminen on kuitenkin Lautarinteen mukaan hankalaa.

Pallas Rakennus toimii valtaosin uudisrakentamisessa.

”Uudistuotanto ja asunnot on ollut ykkösjuttu, mutta on meillä ollut muutakin rakentamista”, Lautarinne sanoo.

”Asunnot on kuin valtion leipä. Tiukkaan kilpailtu, mutta moni asia on helpompi hallita. Toimitilarakentamisessa on enemmän mahdollisuuksia onnistumiseen, mutta siinä on riskirakenteitakin. Siinä kiire lisää riskejä.”

”Mielenkiintoinen, mutta raskas rupeama”

Lautarinne kertoo, että hän lähti perustamaan Pallas Rakennuksen Länsi-Suomen ja Pohjanmaan yksikköjä vuonna 2015. Kasvu on generoitunut sisältä päin alueilla henkilöpainotteisesti.

Yhtiön liikevaihto kasvoi nopeasti, kun toimintaa levitettiin alueellisesti.

”Kyllä siinä matkalla tuli muutamia suutareita. Luullaan, että osataan kaikki eikä osatakaan. On se kiinni resursseistakin. Nyt haemme pitävää pohjaa, sitten on taas lupa kasvaa.”

”Tämä on ollut mielenkiintoinen, mutta raskas rupeama. En tiennyt, mihin ryhdyin kun vanhoilla päivillä tähän lähdin.”