NCC sai 19 miljoonan euron täydennysrakentamishankkeen Vantaalta

NCC ja Sato rakentavat 131 omistus- ja vuokra-asuntoa Vantaan Myyrmäkeen. Kehityshankkeen pohjana on NCC:n lähiöiden täydennysrakentamiseen luoma Bertta-konsepti, jonka avulla voidaan tiivistää Suomen kaupunkien vanhaa, suhteellisen väljää asuntokantaa.

Myyrmäen hankkeen arvo on noin 19 miljoonaa euroa.

NCC:n ja Saton hanke koostuu kahdesta asunto-osakeyhtiöstä, Kiinteistö Oy Vantaan Virtakuja 6 ja Asunto Oy Vantaan Virtakuja 4.

Kahteen 7-8 kerroksiseen taloon tulee yhteensä 131 omistus- ja vuokra-asuntoa. Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja kohde valmistuu loppuvuodesta 2021.

Bertta-konseptissa pysäköinti on järjestetty rakennuksen alimpiin kerroksiin, ja talo voidaan sijoittaa pienellekin tontille. Virtakujalle rakennettavassa kohteessa konseptia on kehitetty rakennusalueen mukaan niin, että osa autopaikoista sijoitetaan talon alle ja osa on pystytty sijoittamaan piha-alueelle.

Projektin toteutuksessa pyritään korkeaan esivalmistusasteeseen esimerkiksi hyödyntämällä kylpyhuone-elementtejä sekä NCC:n kehittämiä teräsulokeparvekkeita.

Myyrmäestä tulee urbaani kaupunkikeskus

Myyrmäki on yksi Vantaan pääkeskustoista, josta kehitetään monipuolista työpaikkojen ja palvelujen keskittymää.

Saton investoinneista ja asumisen liiketoiminnasta vastaavan liiketoimintajohtaja Antti Aarnion mukaan täydennysrakentaminen on taloudellisesti tehokas keino tuoda lisää asuntoja vanhoille asuinalueille.

”Myyrmäestä on kehittymässä täydennysrakentamisen kautta Vantaan urbaanein kaupunkikeskus, josta on hyvät joukkoliikenneyhteydet eri puolille pääkaupunkiseutua. Vuokra-asunnoille hyvien liikenneyhteyksien varrella on kysyntää”, Aarnio sanoo.

Alueen täydennysrakentamista suunnitellaan niin, että vehreät katutilat, puistot ja ympäröivät viheralueet toimivat vastapainona tiiviille rakentamiselle.