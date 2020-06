Pääkaupunkiseudun asuntokunnilla on asuntovelkaa keskimäärin lähes 150000 euroa

Eniten asuntovelkaa oli pääkaupunkiseudun asuntokunnilla, keskimäärin 148500 euroa. Pääkaupunkiseudulla asuntovelat kasvoivatkin eniten, 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Muualla Suomessa muutokset keskimääräisissä asuntoveloissa olivat pieniä. Vähiten asuntovelkaa oli Pohjois- ja Itä-Suomen asuntovelallisilla, keskimäärin 81700 euroa.

Vuonna 2019 Suomen kaikista asuntokunnista kolmanneksella eli 875900 asuntokunnalla oli asuntovelkaa. Asuntovelallisia asuntokuntia oli jokseenkin yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Vaikka asuntovelat ovat keskimäärin suurimpia pääkaupunkiseudun asuntokunnilla, pk-seudulla asuntovelallisia asuntokuntia on vain 30 prosenttia kaikista asuntokunnista, mikä on suhteellisesti hieman vähemmän kuin koko maassa. Etenkin Helsingissä vuokralla asuvien asuntokuntien osuus on suuri.

Suomen kaikkien asuntokuntien asuntovelan määrä oli yhteensä 89,6 miljardia euroa. Useimmiten asuntovelkaisia olivat asuntokunnat, joiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias. Sen ikäisten asuntokunnista 60 prosentilla oli asuntovelkaa. Harvinaisimpia asuntovelat olivat nuorimmilla ja vanhimmilla asuntokunnilla: alle 25-vuotiaiden asuntokunnista seitsemällä ja vähintään 65-vuotiaiden asuntokunnista 11 prosentilla oli asuntovelkaa vuonna 2019.

Asuntovelat olivat yleisiä asuntokunnilla, joissa oli lapsia. Asuntokunnista, joissa oli kaksi aikuista sekä lapsia, 71 prosentilla oli asuntovelkaa. Asuntovelkaa niillä oli keskimäärin 138700 euroa vuonna 2019. Asuntovelallisilla yksinhuoltajaperheillä asuntovelkaa oli keskimäärin 92140 euroa. Asuntovelallisilla lapsettomilla kahden aikuisen asuntokunnilla asuntovelkaa oli keskimäärin 89300 ja yhden hengen asuntokunnilla 69520 euroa.

Vuonna 2019 asuntokunnat maksoivat asuntolainan korkoja yhteensä 842 miljoonaa euroa, mikä oli viisi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Asuntokunnat maksoivat korkoja keskimäärin 1130 euroa velallista asuntokuntaa kohti, kun vastaava luku edellisvuonna oli 1170 euroa. Asuntovelalliset asuntokunnat maksoivat asuntoveloistaan korkoja keskimäärin 960 euroa. Velallisista asuntokunnista 61 prosenttia eli 878200 asuntokuntaa maksoi vuodessa korkoja korkeintaan 1000 euroa ja vajaa kolme prosenttia eli 37600 asuntokuntaa yli 5000 euroa.