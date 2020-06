Rakennusalan luotto näkymiin heikkenee – EK:n luottamusindikaattori laski jälleen

Suomen talouden alavire jatkuu, vaikka koronaepidempia onkin laantunut. EK:n johtavan ekonomistin Sami Pakarisen mukaan vientiteollisuudessa pahin on vasta edessäpäin. Uusien tilausten vähentyminen huolestuttaa.

”Myös rakentamisessa tilausten määrät tulevat alaspäin. Nyt ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa”, Pakarinen sanoo EK:n tiedotteessa.

EK:n luottamusindikaattorin mukaan teollisuusyritysten luottamus nousi aavistuksen kesäkuussa. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku oli -24, joka on pisteen enemmän kuin toukokuun tarkistettu lukema. Luottamus pysyi kesäkuussa selvästi pitkän aikavälin keskiarvon (+1) alapuolella.

Rakennusalan luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -27 eli kaksi pistettä vähemmän kuin edelliskuun tarkistettu lukema. Alan luottamus pysyi yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvon (-6) alapuolella.

Palvelualan luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -40, mikä on kuusi pistettä parempi lukema kuin toukokuussa. Luottamus pysyi selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori jatkoi nousuaan kesäkuussa. Indikaattorin uusin saldoluku oli -11, kun edellisen kuun tarkentunut saldoluku oli -14. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

Maailmantalouden kehitys arveluttaa

Pakarisen mukaan maailmantalouden kehitys on vielä hyvin arveluttavassa vaiheessa. Maailmalla koronavirus etenee vielä vauhdilla.

”Vaikka koronashokki oli äkillinen, niin on hyvä pitää mielessä kolme asiaa: Ensiksi, vaikka isku talouteen on ollut nopea, viiveiden vaikutusta talouteen ei kannata unohtaa. Toiseksi, globaalin talouden näin nopea yhtäaikainen pysäys on ennen kokematon ja siitä palautuminen ei välttämättä tapahdu yhtä samanaikaisesti. Ja kolmanneksi, kriisin alussa vaikutus on osunut ennen kaikkea palvelualan yrityksiin ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näistä tilastotiedot kertyvät hitaasti ja teollisuudessa ongelmat ovat vasta kärjistymässä”, Pakarinen sanoo.

”Tiedot tarkentunevat siis lähitulevaisuudessa vielä todennäköisemmin huonompaan ennen kuin ne kääntyvät kohti parempaa.”