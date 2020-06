Skanska käynnistää kerrostalotyömaan Tampereen Härmälänrannassa – Varmalle yli sata vuokra-asuntoa

Skanska ja Varma ovat sopineet Asunto Oy Konttilukinkatu 7 -nimisen asuinkerrostalon rakentamisesta Härmälänrantaan Tampereelle. Rakennustyöt käynnistyvät tänä kesänä ja talo valmistuu syksyllä 2021.

Taloyhtiöön tulee 105 Varman vuokra-asuntoa. Asunnoista suurin osa on yksiöitä ja kaksioita. Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta, joista toisessa on yksi kerros enemmän. Kortteliin rakentuu yhteensä noin 400 asuntoa, ja asukkaiden yhteiskäytössä on sisäpiha.

Härmälänranta on kehittyvä alue, joka tunnetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta suunnittelusta ja alueelta purettujen teollisuusrakennusten betonimursketta on hyödynnetty infrarakentamisessa. Härmälänrannan asukkaiden käytössä on myös yhteiskäyttöautoja ja -polkupyöriä, ja koko alueen suunnittelussa on käytetty osallistavaa suunnittelumallia.