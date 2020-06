Suomen Yliopistokiinteistöt myy kiinteistönsä Turun Kasarmialueella

Suomen Yliopistokiinteistöt on myynyt Turun Kasarmialueella sijaitsevia suojeltuja puurakennuksia Monopoli Oy:lle.

Myytävä kokonaisuus koostuu Kasarmialueella sijaitsevista kolmesta vanhasta kasarmirakennuksesta. Rakennuksissa on yhteensä noin 1 400 neliötä, ja ne myydään tontteineen.

Vanhat puurakennukset on suojeltu. Rakennukset on asemakaavassa varustettu suojelumerkinnöin, ja ne on arvioitu kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiksi. Kahdessa myytävässä rakennuksessa on Turun yliopiston toimintoja.

Myynti ei vaikuta Turun yliopiston toimintoihin rakennuksissa. SYK on kuitenkin arvioinut, että tulevaisuuden kehittämisen kannalta myynti palvelee parhaiten kohteiden jatkokehittämistä.

SYK Oy:n johtaja Juha Uotilan mukaan kiinteistöjen myynti paikalliselle toimijalle takaa niille paikallisesta näkökulmasta paremman kehityspotentiaalin.