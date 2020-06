Syötteelle kaavaillaan kahta uutta huoneistohotellia – ulkoverhouksen oltava puuta

Luonnos tulee pian nähtäville ja etenee sen jälkeen normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti. Uusi asemakaava voisi olla lainvoimainen aikaisintaan vuodenvaihteen tienoilla, jonka jälkeen yrittäjät voivat hakea rakennusluvat ja pääsevät rakentamaan.

Nähtäville tulevassa kaavaluonnoksessa Romekievarin taakse on suunniteltu paikka uudelle nelikerroksiselle huoneistohotellille, jossa on noin 240–300 vuodepaikkaa. Tästä tontista on tarkoitus tehdä esisopimus Hotelli Iso-Syötteen hotellinjohtaja Juha Kuukasjärven kanssa kesän aikana.

”Huoneistohotelli on ollut suunnitteilla jo pidemmän aikaa. Sen perusajatuksena on niin sanottu tuotto-omistuskonsepti, jossa operaattori huolehtii huoneiston omistajan puolesta kaikista huoneiston vuokraamiseen liittyvistä asioista silloin, kun omistaja ei itse käytä huoneistoa”, Kuukasjärvi kertoo tiedotteessa.

Lisäksi aivan huoneistohotellin viereen on luonnosteltu ohjelmapalveluja varten niin sanottu safaritontti, josta maanomistaja Metsähallitus on tekemässä esisopimusta Rakennustarvike ja konevuokraus Rautio oy:n kanssa. Rautio vuokraa Syötteellä muun muassa erilaisia vapaa-ajanvälineitä. ”Suunnittelemme tontille uutta liike- ja majoitustilaa”, toimitusjohtaja Marko Rautio kertoo.

Myös Samira Groupilla on tarkoitus rakentaa Romekievarin välittömään läheisyyteen SkiStar Syöte -huoneistohotelli. Siihen tulisi kahdessa vaiheessa yhteensä 52–60 loma-asuntoa. Pienimpiinkin loma-asuntoihin tulee täysin varustellut keittiöt sekä omat saunat.

”Yhdessä kaikki nämä uudet hankkeet tulevat muodostamaan Iso-Syötteelle erittäin toimivan sekä viihtyisän keskustan, jossa silti tulee säilymään vetovoimainen lomailun rauha”, Samira Groupin hallituksen puheenjohtaja Sami Nauha kertoo.

”Koska olemme Pudasjärvellä, hirsipääkaupungissa, rakennusten pääasiallisen ulkoverhousmateriaalin tulee olla puuta”, Pudasjärven kaupungin maankäyttöinsinööri Markku Mattinen sanoo.