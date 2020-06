Tampere on ollut Suomen ykkönen gryndiasuntojen kaupassa – Helsinki meni ohi vasta tänä vuonna

Asuntorakentajilla on riittänyt viime vuosina Tampereella kiirettä. Viiden vuoden tarkastelujakso kertoo, että kaupunki pääsi asuntobuumiin mukaan heti alusta lähtien.

Helsinki ohitti Tampereen sääntelemättömien asuntojen kaupassa vasta tänä vuonna.

Vilkkaimmassa vaiheessa Tampereella on tehty noin 3100 kauppaa vuositasolla.

Rakennuslehden Tampereen seutua koskeva markkinakatsaus perustuu Tratan keräämiin tietoihin, jotka on muunnettu vastaamaan STH-Groupin muiden alueiden katsauksen lukuja.

Tratta on Tampereen yliopiston rakentamistuotannon ja -talouden opiskelijoiden kerho, joka on tehnyt seudun gryndituotannon Tuuma-nimisiä markkinaselvityksiä 1980-luvulta saakka. Luvuissa ovat mukana vain yleiseen myyntiin menevät kohteet.

Tampereen lukuihin on otettu mukaan ympäristökunnat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Ylöjärvi.

Yhtäläisyyksiä erityisesti Vantaan kanssa

Tampereen gryndituotantoa voi hahmottaa vertaamalla sitä samaa kokoluokkaa oleviin Ouluun, Turkuun ja Vantaaseen. Vantaata lukuun ottamatta tarkastelussa ovat mukana alueiden ympäristökunnat.

Tampere pääsi asuntobuumiin mukaan nopeasti, siellä oli jo vuonna 2015 myynnissä lähes 1300 uutta asuntoa. Kovin vaihe on jo hiipunut. Kokonaisuutena gryndimarkkina on ollut vertailukaupunkeja kovemmassa vauhdissa.

Tampereen kehityksessä on yhtäläisyyksiä erityisesti Vantaan kanssa, joskin Vantaan markkina on pudonnut selvästi Tamperetta voimakkaammin.

Turussa ja Oulussa uusien asuntojen kauppa kiihtyi huipputasolle vasta vähän ennen koronan iskua. Tarjonnan lasku näkyy jo selvästi.

Kerrostaloasunnot kallistuivat selvästi

Tampereella myynnissä olevista asunnoista on valmiita 15 prosenttia. Se on enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, mutta vähemmän kuin muualla maassa.

Tarjonta-kysyntätilanne kertoisi asuntojen alitarjonnasta ilman koronaa. Nyt viime kuukausien kauppaluvut eivät kelpaa tulevaisuuden ennustamiseen.

Tampereella myynnissä olevien uusien kerrostaloneliöiden velaton keskihinta on 5260 euroa. Nousua on vuodessa 10,6 prosenttia.

Tampereen hintatiedot perustuvat Tratan tietoihin, eikä hintoihin ole lisätty lunastettavan vuokratontin osuutta. STH-Groupin hintatiedoissa tonttiosuus on mukana. Siten Tampereen hintatiedot eivät ole vertailukelpoisia muiden alueiden asuntokatsausten lukujen kanssa.

Lunastettavan tonttiosuuden puuttuminen kuitenkin pienentää Tampereen keskihintoja korkeintaan parilla sadalla eurolla neliöltä. Lunastettavien tonttien merkitys on Tampereella paljon pienempi kuin pääkaupunkiseudulla, ja tontit ovat Tampereella selvästi halvempia.

Nämä ovat Tampereen suurimpia gryndereitä

Tampereen suurimmat omistusasuntojen rakentajat ovat olleet YIT, Pohjola Rakennus ja SRV. Sitten seuraavat Skanska, Bonava, Peab ja T2H, jotka nämäkään eivät ole suuruusjärjestyksessä.

YIT:n aluejohtaja Ilkka Kääriäisen mukaan väestönkasvu on keskeinen syy siihen, miksi Tampere on hyvä kaupunki asuntogrynderille.

Kääriäinen vahvistaa näkemyksen Tampereen omistusasuntotuotannon sijoittajavetoisuudesta. Tampere on pääkaupunkiseudun jälkeen houkuttelevin paikka sijoittajille, hän arvioi.

Tratan puheenjohtaja Jere Pohjonen on sijoittajapainotteisuudesta Kääriäisen linjoilla. Hänen mukaansa rakentajilla on sijoittajille ennakkovarausjärjestelmiä, joiden avulla ne voivat tehdä kohteista ennakkovarauksia ennen kuluttajamyynnin alkamista.

”Näkymät varovaisen toiveikkaita”

Pohjola Rakennuksen varatoimitusjohtaja Miika Oksanen kertoo, että ennen koronaa gryndimarkkinoiden vauhti oli tosi hyvä. Kriisi ei pysäyttänyt perustajaurakointia kokonaan.

”Näkymät ovat varovaisen toiveikkaat. Kysyntä on palautunut ennakoidusti.”

Oksasen mukaan Pohjola oli muuttanut sopivasti asuntojensa yksiövaltaista profiilia enemmän kuluttajakysyntää tukevaksi. Yhtiöllä on juuri lähdössä liikkeelle 107 asunnon kohde, jonka asunnoista on varattu ennakkoon 98 prosenttia. Siitä ainakin kolmasosa on perheasuntoja.

Yksiöiden isosta määrästä huolestunut kaupunki on edellyttänyt vuokraamillaan tonteilla monipuolista asuntojakaumaa. Oksanen kehuu kaupungin toimintaa fiksuksi.

”Menettely perustuu neuvotteluun, tietyillä alueilla sovitaan asuntojen koosta toteutussopimuksessa ennen kaavan vahvistamista.”

Menettely koskee kaupungin vuokratontteja. Muissa tonteissa ei Oksasen mukaan ole asuntojen kokorajoituksia.

Tällä hetkellä Pohjolalla ei ole yhtään gryndikohdetta käynnissä. ”Meillä oli valtava, yli tuhannen asunnon volyymi. 18 kuukauden sulattelun jälkeen siitä on myymättä vain 30 asuntoa, varasto suli odotetusti.”

Korona on vaikuttanut sijoittajakysyntään, tosin markkina hiljeni Oksasen mukaan jo ennen virusta. Kaikki ei käy enää kaupaksi. Rahoittajan ehdot kieltävät kokonaisten rs-kohteiden myymisen sijoittajille. Kokonaisia vuokrataloja sijoittajat hankkivat edelleen vilkkaasti.