Turun Hansakortteli tähtää hiilineutraaliksi 2025

Turun keskustassa sijaitseva kauppakeskus Hansakortteli on kirjannut tavoitteekseen, ettei sen toiminnasta aiheudu hiilidioksidipäästöjä vuoden 2025 jälkeen.

Kauppakeskuksen tuoreen vastuullisuusraportin mukaan Hansakorttelin hiilijalanjälki on tällä hetkellä 1 740 tCO 2 e, mikä tekee ominaispäästöksi 34 kg CO 2 e/m2. Luvun on laskenut EcoReal-niminen asiantuntijayritys GHG Protocol-ohjeistuksen mukaan ja siinä on huomioitu suorat ja epäsuorat päästöt.

Kauppakeskusjohtaja Timo Palviaisen mukaan Hansakorttelin ominaispäästöt ovat jo nyt noin 20 prosenttia pienemmät kuin suomalaisilla kauppakeskuksilla keskimäärin. Kiinteistössä on hyödynnetty vuodesta 2017 lähtien päästötöntä sähköä ja laajan remontin myötä kiinteistökompleksi on entistä energiatehokkaampi. Viimeisten kolmen vuoden aikana Hansakorttelissa on investoitu noin 10 miljoonaa euroa ulkopuolisiin remontteihin ja parannuksiin.

Hansakortteli kysyi viime vuonna myös vuokralaisten ja omistajien näkemystä toimintansa vastuullisuudesta. Arvosanaksi tuli 3,2 asteikon ollessa 1-5. Hansakorttelissa toimii lähes 140 yritystä ja siellä työskentelee noin 1200 henkilöä.