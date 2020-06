Valutec toimittaa kuivaamot venäläiselle sahajätille

Puutavaran kuivatusteknologiaan erikoistunut Valutec on saanut mittavan tilauksen venäläiseltä ULK Groupilta.

Yhtiö aikoo rakentaa Arkangeliin yhden maailman suurimmista ja nykyaikaisimmista sahalaitoksista, jonka vuotuinen kapasiteetti on yli miljoona kuutiometriä valmista sahatavaraa ja 600 000 tonnia pellettejä. Valutec toimittaa vuonna 2023 valmistuvaan laitokseen kaiken vaadittavan kuivaamoteknologian, kaikkiaan kahdeksan 10-vaiheista TC-kuivaamoa.

Kyseisissä kanavakuivaamoissa on Valutecin kehittämä ohjausjärjestelmä, jonka simuloinnit mahdollistavat kapasiteetin, laadun ja energiankulutuksen samanaikaisen optimoinnin.

”Enää harvoin voi osallistua upouuden sahan rakentamiseen. Olemme ylpeitä tilauksesta sekä siitä, että ULK panostaa voimakkaasti tulevaisuuden kuivausteknologiaan”, toteaa Pietarissa toimivan tytäryhtiön Valutec LLC:n toimitusjohtaja Timo Kanerva tiedotteessa.

ULK kuuluu Venäjän suurimpien sahakonsernien joukkoon. Konsernilla on neljä sahaa ja kun viides valmistuu, vuotuinen kokonaiskapasiteetti ylittää 2 350 000 kuutiometriä valmista sahatavaraa ja 900 000 tonnia pellettejä. Jatkuvatoimisten, täysautomaattisten kuivaamojen lisäksi yhtiö investoi mm. röntgentekniikkaan perustuviin lajittelu- ja mittausjärjestelmiin, tehokkaisiin lajittelulaitteisiin sekä erittäin laajamittaiseen pellettituotantoon.

Uuden sahan voimanlähteenä toimiva lämpövoimalaitos tuottaa kaiken yrityksen tarvitseman lämmön ja sähkön.

Valutec Group on osa Addtech Industrial Process -yksikköä. Sillä on toimipaikat Ruotsissa, Suomessa, Venäjällä ja Kanadassa. Yhtiön liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.