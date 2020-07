Asuntolainoilla kova kysyntä koronasta huolimatta – Nordeassa tahti jopa viime kevättä parempi

Uusien asuntolainojen kysyntä on jatkanut kasvuaan myös vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Nordea tiedotteessaan. Vaikka kevät on ollut koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen, on Nordea myöntänyt huhti-kesäkuussa asuntolainoja lähes 8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Kun tarkastelujaksona on koko alkuvuosi, on asuntolainojen kysyntä kasvanut Nordeassa viidenneksen edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Parhaimpina viikkoina hakemuksia on tullut jopa 25 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana, tiedotteessa todetaan.

Osa kasvusta selittyy pankin mukaan myös oman markkinaosuuden vahvistumisella.

”Huomasimme jo melko pian kriisin puhkeamisen jälkeen, ettei asuntolainahakemusten määrä laskenutkaan, vaan ennemminkin lisääntyi. Pidemmällä aikavälillä on toki vielä vaikea arvioida minkälaisiksi koronan vaikutukset asuntomarkkinoihin muodostuvat”, Nordean henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Jani Eloranta kertoo.

Pääkaupunkiseudun lisäksi lainamarkkinoilla oli vilkasta mm. Oulussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Niissä kasvua oli huhti-kesäkuussa jopa 8–12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Koronapandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus on lisännyt lyhennysvapaiden määrää. Nordeassa sitä on myönnetty maaliskuun puolen välin jälkeen jo 28 000 asuntolainaan.