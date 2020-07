Pohjalaisesta grynderistä tuli kuopiolaisen KalPan omistaja

Pohjanmaalla syntyneestä miehestä on tullut menestynyt asuntogrynderi Kuopiossa. Hän myös on yksi savolaisten ylpeyden, jääkiekkoseura KalPan pääomistajista.

Kuopioon Pohjosen toivat rakennusinsinöörin opinnot. Yrittäjä miehestä tuli jo 23-vuotiaana, kun hän osti isältään pöytälaatikossa lojuneen firman, PS Tasotyön.

Kun rakennusyrittäjänä toiminut isä jäi eläkkeelle, Pohjonen osti häneltä Rakennusliike Pohjosen ja fuusioi siihen PS Tasotyön.

Aivan yllättäen Pohjosen viime huhtikuussa tapahtunut KalPa-ostos ei tapahtunut, sillä hänellä oli seurasta jo aikaisempaa omistusta 6 prosenttia.

KalPan pääomistaja Sami Kapanen oli kertonut Pohjoselle jo vuosi sitten halustaan luopua seurasta.

”En aluksi innostunut asiasta, mutta Kapanen kysyi asiaa uudestaan viime talvena. Syntyi ajatus, että KalPan osakkeet ostaisikin yritys, johon kuuluisi paikallisia kiekkovaikuttajia. Yllättävän hyvin löytyi innokkaita osallistujia. Kasasin ryhmän”, Pohjonen kertoo.

Savonmaan Puolesta

KalPan omistamista varten perustettu yhtiö on nimeltään Savonmaan Puolesta oy. Sen muodostaa 10 henkilöä tasaomistuksin. Yhtiö omistaa KalPasta 57 prosenttia ja yhteensä siinä olevien osakkaiden omistus on yli 70 prosenttia. Pohjonen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Omistajien joukossa on muun muassa Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo.

”KalPa ei tuota mitään. Yrityksen säännöissäkin sanotaan, että osinkoa ei jaeta. Kaikki ovat mukana rakkaudesta lajiin. Onpahan muutakin tekemistä”, Pohjonen sanoo.

”Olen sponsoroinut KalPaa yli kymmenen vuotta. Seura on pieni, töitä on tehtävä nöyrästi ja eri lähtökohdista kuin isossa seuroissa, joissa on takana iso talousalue. Ei voida ostaa joukkuetta valmiina. Se teki vaikutuksen.”

”Pidän urheilun sponsoroimista tosi tärkeänä. Suomessa ei pelattaisi tällä tasolla jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa ja pesäpalloa ilman yritysten tukea. Tuella on yhteiskunnallista vaikutusta.”

KalPan lisäksi Pohjonen sponsoroi KuPSia, Savo Volleyta ja Puijon Pesistä. ”Jääkiekko on kuitenkin ykköslaji.”

”On väärä ajatus kysyä, saako tästä rahansa takaisin”, hän lisää.

JYP on rakas vihollinen

Toiminta tuo myös hyödyllisiä kontakteja.

”Eivätkä kontaktit ole merkitykseltään ainakaan negatiivisia. Tukeminen näyttää, että kaikkea ei tehdä vain rahankiilto silmissä.”

Pohjonen pelasi juniorina myös jääkiekkoa, mutta pesäpallo oli Perhossa ykköslaji. Silloin jääkiekon oma suosikkijoukkue oli JYP Jyväskylästä. Nyt siitä on tullut KalPalle se rakkain vihollinen.

Liiga yritetään käynnistää lokakuussa

Jääkiekkojoukkueen omistaminen ei ole herkkua koronan olosuhteissa. Pohjosen mukaan kausi yritetään aloittaa lokakuussa. Tarkoitus olisi pelata 64 ottelua, ja kausi jatkuisi kaksi viikkoa normaalia pitempään.

”Jos emme saa käyttää vähintään puolta katsomosta, ei pelata ollenkaan.”

Pohjosella on kuusivuotias poika. Hän on enemmän pesäpallomiehiä, mutta KalPan pelejä hän katsoo innokkaasti. Mies itse harrastaa maantiepyöräilyä, metsästystä, kuntosalilla käyntiä, kalastusta ja golfia.

”Tunnelmat ovat odottavat”

Rakennusliike Pohjonen on perinteinen asuntogrynderi, joka rakentaa rivi-, kerros ja luhtitaloja. Yhtiöllä on oma asuntojen myyntiorganisaatio, jota vetää Pohjosen sisko.

Yhtiö rakentaa Kuopion mittakaavassa paljon asuntoja, noin 100 vuodessa. Yhtiö on alueen isoin luhti- ja rivitalojen segmentissä.

Pohjonen on katsonut suhdanteita myös RT:n Itä-Suomen piirin hallituksessa. Toistaiseksi on mennyt hyvin, mutta syksy ja talvi ovat hämärän peitossa.

”Tulevaisuus ei ole näyttänyt näin sumuiselta kertaakaan minun urani aikana.”

”Toistaiseksi näyttää kuitenkin hyvältä. Kauppakin käy. Tunnelmat ovat aika odottavat. Kuukausi sitten olin skeptisempi. Ei se tarkoita lamaa, jos asuntotuotanto putoaa muutamalla tuhannella normaalitasolle, ei se ole ollenkaan huono asia.”

”Ehkä lamaa ei tulekaan”.

Savolainen mielenlaatu vaati totuttelua

Pohjonen on asunut Kuopiossa jo lähes 20 vuotta.

”Kuopio on tuntunut jo ainakin kymmenen vuotta kodilta. Tämä on tosi kiva paikka. Tosi kauniita paikkoja, mihin rakentaa asuntoja.”

Savolaiseen mielenlaatuun totuttelu on vienyt aikansa. ”Nätisti sanottuna Pohjanmaalla ollaan suoraviivaisempia, asiat ovat niin kuin ne on sovittu. Täällä ollaan rennompia, lupsakampia.”

”Jos putkimiehen tulo on sovittu yhdeksäksi eikä häntä näy, ei pidä heti ruveta soittelemaan. Se tulee varmaan sitten puoli kymmeneltä. Pohjanmaalla ilmoitetaan kaksi tuntia ennen, jos ollaan minuutti myöhässä.”