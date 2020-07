Suomen korkein savupiippu kaatuu syksyllä – Delete hoitaa voimala-alueen purkutyöt

Kristiinankaupungissa on aloitettu PVO:n vanhan hiilivoimalan purkutyöt. Niiden myötä myös seutukunnan maamerkkinä vuosikymmeniä seissyt voimalan savupiippu kaadetaan.

Voimalaitoksen savupiippu on Suomen korkein ja sen huippu on 157 metriä merenpinnan yläpuolella. Itse piippu on 153 metriä korkea.

Kristiinankaupungin voimalaitoksen purkutyöt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 kesällä. Ennen varsinaista purkamista on poistettu vaaralliset aineet. Lähes kaikki purkumateriaalit kierrätetään uusiokäyttöön. Mittavasta purku-urakasta vastaa Delete.

Voimalan piippu kaadetaan syksyllä ja tapahtumasta on suunnitteilla suora nettivideointi. Näin pyritään välttämään sitä, ettei purkutyömaan läheisyyteen tulisi liiaksi yleisöä.

Asiasta kertoi Yle.