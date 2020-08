Kari Kauniskangas: ”YIT pystyy selviämään syvänkin kriisin yli”

Viime helmikuussa YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas seurasi tietoja koronaviruksen leviämisestä maailmalla. Asiasta keskusteltiin myös YIT:n hallituksen jäsenten kanssa.

Kauniskankaalla kävi ensimmäisen kerran mielessä, että viruksella voi olla seurauksia myös YIT:lle.

YIT päätti perustaa erityisen valmiusryhmän. Yhtiö aloitti taustakeskustelut lääketieteen asiantuntijoiden kanssa ja otti käyttöönsä muun muassa matkustusrajoituksia.

Maaliskuun puoliväliin mennessä epidemia oli saavuttanut Suomen, ja Suomen hallitus aloitti toimet, joilla koronaviruksen leviämistä estettäisiin. Kuun lopussa Uusimaa eristettiin muusta Suomesta.

YIT:n valmiusryhmästä oli tähän mennessä tullut normaali osa yhtiön toimintaa. Uudet asuntoaloitukset pantiin väliaikaisesti jäihin. Yhtiön toimihenkilöt siirtyivät etätöihin, ja yhtiössä päätettiin lomautuksista. Johtoryhmä ja hallitus leikkasivat palkkioitaan.

Asiakkaat palasivat Triplaan

Elokuun alussa Kauniskangas on palannut lomilta ja on hyvillä mielin. Koronaepidemia on vähentänyt matkustamista ja lisännyt aikaa perheen kanssa.

”Myös yöunien pituus on kasvanut”, Kauniskangas sanoo YIT:n pääkonttorissa Helsingissä.

Takana on poikkeuksellinen kevät, josta Suomen suurin rakennusliike selvisi yllättävän vähällä.

YIT:n kuluttajamyynti Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä notkahti selvästi huhtikuussa, mutta kysynnän palautuminen kesään mennessä on ollut lupaavaa. Yhtiö arvioi edelleen, että vuoden viimeisellä neljänneksellä asuntoja valmistuu suunnitellusti noin puolet koko vuoden määrästä.

Infraprojekteissa kehitys on ollut niin ikään myönteistä. YIT:n mukaan julkisten tahojen elvytyshankkeet tukevat kysyntää tulevan talven ja ensi vuoden aikana.

Asiakkaat ovat palanneet jopa Triplaan. Kauniskankaan mukaan kauppakeskuksen yritysten myynti on jo korkeampi kuin maaliskuussa ja parkkihallissa on selvästi täydempää.

Vielä keväällä kukaan ei kuitenkaan voinut tietää, miten kriisi etenee. Kaikkeen oli varauduttava.

Kauniskankaan mukaan keskeinen asia koronaepidemian kaltaisesta kriisistä selviämiseen on se, että yhtiön kassa kestää.

YIT:n tilanne oli tässä suhteessa hyvä. Keväällä loppuun viety päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan myynti Peabille toi lisää likviditeettiä.

Toimitusjohtajan mukaan YIT on tietoisesti pitänyt ylivahvaa kassaa.

”Meillä on valmiudet selvitä hyvinkin syvän kriisin yli.”

Vahva tilauskanta auttoi

Myös se auttoi, että yhtiön tilauskanta oli kriisin iskiessä vahva. Työmaahenkilöstöllä on ollut täystyöllisyys, eivätkä ihmiset ole jääneet tyhjän päälle.

Päätös jäädyttää asuntoaloitukset oli Kauniskankaan mukaan jälkikäteen katsottuna oikea.

YIT arvioi maaliskuussa, että asuntojen kysyntä hetkellisesti romahtaa. Se halusi ottaa aikaa sen ymmärtämiseksi, mihin kysyntä suuntautuu.

”Muutamassa viikossa näimme, että esimerkiksi perheasunnoille on edelleen hyvin kysyntää.”

Kunhan ei tule toista aaltoa

Kesälomien jälkeen Suomi on taas avautumassa. Iso osa etätyötä keväällä tehneistä työntekijöistä palaa toimistolle. Koulut alkavat. Ihmiset nousevat busseihin ja juniin.

Kari Kauniskangas Syntynyt vuonna 1974

Diplomi-insinööri, TKK, 1998; kauppatieteiden kandidaatti, HKKK, 2008

YIT:n toimitusjohtaja, 2013–

YIT:n varatoimitusjohtaja, 2008–2013

Eri tehtävissä YIT:n palveluksessa vuodesta 1997, muun muassa YIT Rakennus oy:n toimitusjohtajana ja Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan johtajana

Vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta

Harrastaa suunnistusta, hiihtoa ja lasten harrastuksia



Koronatartuntojen määrä Suomessa on lähtenyt uudelleen kasvuun, ja viranomaiset valmistelevat määräyksiä maskeista.

Vaikka koronatartuntojen määrä menee väärään suuntaan, rakennusalalla näyttää huomattavasti valoisammalta kuin huhtikuussa.

YIT:n kaikissa segmenteissä on positiivinen tilanne. Tilauskanta on vahva. Kuluttajakauppa käy hyvin.

Kriisin pelästyttämät sijoittajatkin ovat palanneet keskusteluihin.

Heinäkuussa YIT kertoi perustaneensa OP:n kanssa uuden vuokra-asuntoihin sijoittavan rahaston, jolle se myy yhteensä 600 asuntoa. Hankkeet käynnistyvät syksyn ja alkuvuoden aikana.

YIT:n näkemys on, että loppuvuodesta tulee hyvä – kunhan epidemian toinen aalto ei pysäytä työmaita. Yhtiö varautuu siihen, että osa kevään rajoituksista otetaan uudelleen käyttöön.

Kumpi sitten on isompi haaste YIT:lle, koronaepidemia vai suhdannekäänne?

”Yhtiön tilauskanta on hyvä useampia kvartaaleja eteenpäin. Meidän keskeinen haasteemme on nyt se, että ihmiset pysyisivät terveinä ja työmaat käynnissä.”

Kauniskangas kertoo, että koko alalle on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki yritykset pyrkivät ehkäisemään viruksen leviämistä. Kun aliurakoitsijoiden työntekijät siirtyvät eri yritysten työmailta toisille, kaikkien pitää noudattaa samoja periaatteita.

”Tähän pitää suhtautua vakavasti.”

KAKSI KYSYMYSTÄ

1. Minkälaista johtamista poikkeuksellinen kriisi vaatii?

Oleellista on saada ihmiset ymmärtämään tilanteen vakavuus ja toimimaan sovittujen periaatteiden mukaan. Meillä kevään lomautukset nostivat kriisitietoisuutta ja ihmiset ymmärsivät, että kriisi voi olla vakava. Toinen tärkeä asia on aktiivinen tiedottaminen ja se, että ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia.

2. Triplan viimeiset asunnot valmistuvat syyskuussa, ja sitten urakka on ohi. Millä mielin katsot Triplaa?

Olemme ylpeitä siitä, mitä saimme aikaiseksi. Tripla oli Suomen suurin rakennusurakka talonrakennuspuolella. Se valmistui vuoden etuajassa alkuperäiseen aikatauluun nähden, ja kaikki sen projektit olivat voitollisia. Kokonaisuutena hanke oli hyvin kannattava. Isolla työmaalla kertyi valtavasti sellaista kokemusta ja osaamista, jota voidaan hyödyntää muualla. Ainoastaan se harmittaa, että lopussa tuli kiire. Tästä aiheutui lisäkustannuksia ja selvitystarvetta urakoitsijoiden kanssa.