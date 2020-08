Kiinteistövälittäjät: Asuntokauppa palannut normitasolle

Kesä näyttää normalisoineen asuntokaupan, kertovat Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tuoreet asuntokauppatilastot.

Niiden mukaan vanhojen asuntojen kauppa kasvoi 2020 heinäkuussa 1,8 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna, mikä jatkoi kesäkuussa alkanutta asuntokaupan kehitystä.

Rivitaloasuntojen myynti kasvoi lähes 6 prosenttia ja kerrostaloasuntojen 1 prosentin verran. Omakotitaloja myytiin heinäkuussa lähes viime vuoden tahtiin.

”Olemme kaikki helpottuneita siitä, että asuntokauppa palautui kesällä normaalille tasolle kevään jyrkän pudotuksen jälkeen”, Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton uusi toimitusjohtaja Annukka Mickelsson toteaa tiedotteessa.

Notkahdus osui koronakuukausiin

Tammi-heinäkuussa on myyty yhteensä 33 710 vanhaa asuntoa, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntokauppamäärä notkahti huhti-toukokuussa kolmanneksella koronarajoitusten vuoksi. Vanhojen asuntoja on kuitenkin myyty muina kuukausina viime vuotta paremmin.

Uudiskohteita myytiin heinäkuussa lähes 14 prosenttia viime vuotta vähemmän. Tammi-heinäkuussa uudiskohteita on kuitenkin myyty vain alle prosentin viime vuotta vähemmän, johtuen vilkkaasta alkuvuodesta ja heinäkuusta.

Kauppamäärä kasvoi Joensuussa viime vuoden heinäkuusta 28 prosenttia, Espoossa 17 prosenttia, Vaasassa 13 prosenttia, Helsingissä 9 prosenttia ja Vantaalla 4 prosenttia. Tampereella kauppamäärä puolestaan laski 17 prosenttia ja Jyväskylässä 11 prosenttia ja Turussa 3 prosenttia viime vuoden heinäkuusta.

Vanhojen omakotitalojen myyntiajat ovat nopeutuneet, mutta vanhoissa kerrostaloasunnoissa kehitys on ollut päinvastainen.

Hinnat laskivat pk-seudulla

Pääkaupunkiseudulla nähtiin myös yllättävä käänne, kun vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat vajaan prosentin kesäkuusta. Muualla Suomessa hinnat nousivat kesäkuusta vajaat kaksi prosenttia. Alkuvuodesta hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla yli 4 prosenttia ja muualla Suomessa reilut 2 prosenttia.

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinnat olivat heinäkuussa pääkaupunkiseudulla 5083 euroa neliöltä. Tampereella neliöhinta oli 3143 euroa ja Turussa 2744 euroa.

Keskusliiton hintaseurantapalvelun valtakunnallinen asuntokauppatilasto kootaan kiinteistönvälitys- ja rakennusliikkeiltä, ja se kattaa noin 75-80 prosenttia kaikista käytetyn asunnon kaupoista ja arviolta kolmanneksen uudiskohteiden kaupoista.