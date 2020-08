Laadun rakentaja -ehdokas Pekka Ruokonen ei hätkähtänyt Supercellin kovia laatuvaatimuksia

Supercellin puurakenteinen pääkonttori nousee korkeuksiin Helsingin Jätkäsaaressa. Korkealla ovat olleet myös hankkeen laatuvaatimukset: maailman parasta on pitänyt syntyä.

”Me teemme maailmanluokan pelejä, joissa laadun pitää olla viimeisen päälle. On loogista, että vaadimme samaa myös toimitiloiltamme”, Supercellin projektipäällikkö Janne Saarinen kiteyttää.

”Kootessamme tiimiä tähän hankkeeseen valitsimme ihmisiä, jotka olivat valmiita ottamaan laatuhaasteemme vastaan. Esitimme lisäksi SRV:lle toiveen, että työmaan johtaminen uskottaisiin tulevaisuuden kyvylle, jolla on halu ja valmius olla uudistamassa rakentamisen toimintatapoja.”

Työmaapäälliköksi valittiin 30-vuotias Pekka Ruokonen, joka on yksi Laadun rakentaja 2020 -kilpailun finalisteista. Ruokolahdella syntynyt, Lappeenrannassa asuva Ruokonen valmistui vuonna 2013 rakennusinsinööriksi Saimaan ammattikorkeakoulusta. Haalariharjoittelusta lähtien hän on ollut SRV:n palveluksessa eri tehtävissä ja saanut johdettavakseen yhä vaativampia kohteita.

Katso alta video Pekka Ruokosesta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

”Ongelmat kohdataan ja ratkaistaan yhdessä”

”Pekka otti alusta lähtien hankkeen vakuuttavasti haltuunsa. Hän sisäisti arvomme ja sitoutti hankkeen kaikki osapuolet niihin, kantoi komeasti oman vastuunsa ja johti työmaata määrätietoisesti ja jämäkästi suunnitelmien kautta”, Saarinen kiittää.

Ruokonen painottaa alusta lähtien tehdyn tiiviin yhteistyön merkitystä. ”Viikoittain on istuttu yhdessä alas ja käsitelty hyvässä hengessä kaikkia mahdollisia asioita ja näkökohtia. Näin on oltu koko ajan selvillä siitä, mitä tilaaja haluaa ja mitä suunnittelijat ovat ajatelleet. Meidän työnjohtajat on otettu mukaan kertomaan, miten on järkevintä käytännössä toimia.”

”Oli palaveri ja työvaihe mikä tahansa, olemme aina kysyneet itseltämme ja muilta, onko jotain, missä voimme parantaa. Ettei tämä ole vain sellaista suorittamista, jossa rima jää väpättämään, ja toivotaan että se riittää”, Ruokonen sanoo.

”Kaikki lähtee ihmisten kunnioittamisesta”

Työmaan johtamisessa Ruokonen korostaa ihmisten kunnioittamisen ja mielipiteiden arvostamisen merkitystä: ”Osoitetaan se myös käytännön teoin. Ollaan tiukkoja, mutta samalla reiluja ja rehtejä muita kohtaan. Eikä tuhlata energiaa syyllisten etsimiseen, vaan etsitään yhdessä ratkaisuja.”

”Hyvää laatua on todella hankala saada, jos työntekijä ei koe työtään merkitykselliseksi eikä viihdy työpaikalla. Ja jos työmaalla ei ole turvallista työskennellä, ei sitä laatuakaan tule syntymään.”

Supercellin työmaalla on otettu hyvin tuloksin käyttöön työntekijöiden johtoryhmä, jossa käsitellään työturvallisuuden lisäksi muitakin ajankohtaisia asioita.

”Kerran kuukaudessa on myös käyty lounaalla muutaman aliurakoitsijan työntekijän kanssa. He ovat kertoneet, miten työmaalla heidän mielestään menee. Joskus tulee kipakoitakin kommentteja, mutta niitä on opettavaista kuunnella. Viesti tulee suoraan perille, ja pystymme oikeasti vaikuttamaan esille tulleisiin asioihin”, Ruokonen kertoo.

FAKTA:

Pekka Ruokonen

Työmaapäällikkö, rakennusinsinööri

Syntynyt 1989 Ruokolahdella, asuu nykyisin Lappeenrannassa

Ylioppilas, Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio, 2008

Rakennusinsinööri AMK, Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013

Vuodesta 2010 lähtien SRV Rakennus oy:ssä rakennusmiehenä, työnjohtoharjoittelijana, työnjohtajana ja työmaapäällikkönä

Harrastaa golfia ja boulderointia

Laadun rakentaja 2020

Rakennustyömaiden työnjohtajille ja -tekijöille tarkoitetun kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin laadukasta ja esimerkillistä työtä tekeviä rakentamisen ammattilaisia. Laadun rakentaja voi olla kunnostautunut laatua parantavilla oivalluksilla, yhteistyökyvyllä, ammattiylpeydellä ja oikealla asenteella tai kehittämillään menetelmillä ja työtavoilla.