Laadun rakentaja -ehdokas Sakari Aalto on tottunut tekemään ja vaatimaan laatua niin kirvesmiehenä kuin työnjohtajana

Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen Sakari Aalto oli pitkään kirvesmiehenä erilaisissa sisävalmistustehtävissä, varsinkin väliseinä- ja ikkuna-asennusten parissa.

Skanskan palveluksessa Aalto on ollut vuodesta 2004 lähtien.

Työn ohella hän on muuntokoulutuksen avulla pätevöittänyt itsensä työnjohtotehtäviin. Vuonna 2018 hän valmistui rakennusinsinööriksi Turun ammattikorkeakoulun iltalinjalta.

Työnjohtajana Sakari Aallon vastuulla on ollut viiden laadukkaan kerrostalokohteen rakentaminen Turkuun.

”Tämä työ on paljolti ongelmiin varautumista ja niiden ratkaisemista. Kaikki lähtee siitä, että osataan suunnitella laadukas tuote”, Laadun rakentaja 2020 -kilpailun yhdeksi finalistiksi valittu Aalto kiteyttää.

Katso alta video Sakari Aallosta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

”Asenne ja ammattiylpeys kohdallaan”

”Tarkistan suunnitelman ja sen toteutuskelpoisuuden. Jos se ei sellaisenaan toimi, niin neuvottelen suunnittelijan kanssa muutostarpeista. Sitten teen tehtäväsuunnitelman, johon kirjaan oleellisimmat laatuvaatimukset ja myös mahdolliset ongelmat ratkaisumalleineen”, Aalto kertoo.

”Kun hanke tulee toteutusvaiheeseen, käymme tekijäporukan kanssa tehtävät tarkasti läpi. Näin varmistamme, että kaikki tietävät, mitä ja miten tehdään. Ja että kaikilla on sama päämäärä.”

”Sitten mallikatselmuksessa tarkistan, että kaikki on niin kuin pitää. Jos ei ole, niin korjataan, ja valvon, että tehdään juuri sellaista kuin sovittiin.”

Vastaava työnjohtaja Tero Aaltonen on ollut Aallon kanssa samoilla työmailla seitsemän vuotta. ”Sakarilla on asenne ja ammattiylpeys kohdallaan. Hänellä on sisäinen pakko tehdä hyvää laatua ja vaatia sitä muilta. Moni voisi ottaa hänestä oppia siinä, miten hommat tehdään tyylikkäästi, rauhallisesti ja laadukkaasti.”

Aidosti asiakkaan asialla

Vuosikorjausvastaava Janne Vuori on tuntenut Aallon eri rooleissa noin 15 vuotta.

”Hän oli jo kirvesmiehenä tinkimätön ja halusi tutustua suunnitelmiin ja ajatella vaihtoehtoisia ratkaisuja niihin. Kun tarvitaan apua epäselvyyksien selvittämisessä, niin Sakarilta löytyy valokuvia ja muita dokumentteja kiitettävästi.”

Skanska Kotien asuntomyyjä Jani Virsula kuvaa Aaltoa erittäin asiakaspalveluhenkiseksi. ”Hän pohtii asiakkaan näkökulmasta, miten asunto toimii parhaiten, ja tarttuu työmaalla epäkohtiin, jos huomaa, että jotain voisi parantaa.”

Asuntohankkeiden johtamisen ohella Aallolla on kokemusta myös Turun kaupunginteatterin peruskorjaus- ja laajennushankkeesta. Aalto oli yksi sen työmaamestareista.

Hanketta tilaajan puolesta vetänyt, nyt jo eläköitynyt tekninen päällikkö Juhani Koski sanoo arvostaneensa Aallossa rauhallista suhtautumista työhön ja tinkimätöntä tarkkuutta yksityiskohdissa.

”Teatteri jos mikä on monen osa-alueen sovittamista, ja siinä Sakari onnistui mainiosti.”

FAKTA:

Sakari Aalto

Vanhempi työnjohtaja, Skanska Talonrakennus oy

Syntynyt 1974 Turussa, asuu nykyisin Kemiönsaaressa

Valmistui 1992 ammattikoulusta talonrakentajaksi

1997 alkaen rakennustyömailla muun muassa väliseinä- ja ikkuna-asennuksia

2004 alkaen Skanskassa, ensin kirvesmiehenä, sitten muuntokoulutuksen avulla työnjohtajaksi

Valmistui 2018 rakennusinsinööriksi Turun ammattikorkeakoulun iltalinjalta

Harrastuksena muun muassa veneily

Laadun rakentaja 2020

Rakennustyömaiden työnjohtajille ja -tekijöille tarkoitetun kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin laadukasta ja esimerkillistä työtä tekeviä rakentamisen ammattilaisia. Laadun rakentaja voi olla kunnostautunut laatua parantavilla oivalluksilla, yhteistyökyvyllä, ammattiylpeydellä ja oikealla asenteella tai kehittämillään menetelmillä ja työtavoilla.