”Rahoitettavaksi on tyrkyllä paljon 25 neliön koppeja asunnon nimellä” – Gryndiasuntoja tarjotaan nyt Ara-asunnoiksi

Korona ja käsillä oleva suhdannemuutos ovat aiheuttanut sen, että rakennusliikkeet ovat tarjonneet kovan rahan asunnoiksi suunniteltuja kohteita Ara-asunnoiksi.

”Hankkeita on tyrkyllä Ara-kohteiksi. Osa niistä on kuitenkin liian kalliita. Kohteita voidaan kyllä muuttaa Ara-asunnoiksi, mutta hintapuolen on sovelluttava Ara-tuotantoon. Ongelmana on, että tätä ymmärrystä ei aina tahdo urakoitsijoilla olla”, Rossilahti sanoo,

”Tässä kohtaa kaksi maailmaa”

Ara-tuotannoksi tarjottavien asuntojen koko on toinen ratkaiseva tekijä, kun Arassa mietitään kovan rahan asuntojen soveltumista sosiaalisiksi asunnoiksi. Osa tarjottavista asunnoista on niin pieniä, etteivät Ara-yhtiöt itse suunnittelisi sellaisia.

”Tässä kohtaa kaksi maailmaa, markkinaehtoinen ja sosiaalinen asuntotuotanto. Rahoitettavaksi on tyrkyllä paljon 25 neliön koppeja asunnon nimellä”, Rossilahti sanoo.

Suomessa on Rossilahden mukaan ollut jo aikoja Länsi-Euroopan ahtaimmat asunnot. Tämä kehitys ei ole muuttunut, päinvastoin, ”huonompaan suuntaan ollaan menossa”. Hänen mukaansa ihmisille pitäisi tehdä ”säällisiä, kunnollisia asuntoja”.

Koronaviruskin on herättänyt pohdintoja asunnon funktiosta. Kodin on pitänyt taipua työpaikaksi. Työn ja asumisen muodoissa nähdään Rossilahden mukaan muutenkin muutosta.

Elvytyksen osalta oltava hereillä

Rossilahti veikkaa, että asuntomarkkinoiden rajummat vaikeudet saattavat olla edessä vasta ensi vuonna, jos Suomen vienti notkahtaa.

”Asuntomarkkinoiden pysähtymiseen on olemassa kaikki ainekset.”

Asuntorakentamisen elvytyksen osalta pitäisikin Rossilahden mukaan olla hereillä. Tuotannon sopeutus on tehtävä järkevästi, voimakkaat ylilyönnit eivät ole hyvästä.

”Elvytyksen kautta pitäisi pyrkiä siihen, että tuotanto pysyy terveellä pohjalla pitkällä tähtäimellä. Asuntoja ja tekijöitä on oltava riittävästi. Voimakkaat ylilyönnit eivät ole hyväksi, se tuhoaa tuotantokapasiteettia.”

Asuntoja on aloitettu tänä vuonna viime vuotta vilkkaammin. Virastossa arvioidaan, että tänä vuonna aloitetaan 9000 Ara-asunnon rakentaminen.

Ara-tuotannon korkotukivaltuutta nostettiin lisäbudjetissa 340 miljoonalla eurolla.