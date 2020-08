Skanskan työmaalle tuli lisäväriä Ranta-Tampellassa – lapset taiteilivat työmaa-aidat uuteen kuosiin

Skanskan Kaplan-työmaa Ranta-Tampellassa Tampereella on saanut kummasti lisäväriä, kun sen työmaa-aitoihin on maalattu katutaidetta. Asialla on paikallinen lastenkulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPum, joka on tehnyt Skanskan kanssa taiteellista yhteistyötä myös aiemmin.

”Kaplanin työmaa sijoittuu alueen keskelle, jossa on paljon rakentamattomia tontteja, ja halusimme saada piristystä työmaa-aitoihin. Tarkoitus on tuoda inhimillistä näkökulmaa työmaa-alueelle sekä herättää ihmisten kiinnostus hankettamme kohtaan”, kertoo Skanska Kotien yksikönjohtaja Toni Tuomola.

Kahden 12-metrisen aidan maalaukset piti aluksi toteuttaa Tammerkosken lukion oppilaiden kanssa. Korona sotki suunnitelmat, mutta jo kehitellyt ideat päätettiin hyödyntää. Taideaitojen teemoina olivat ”kanava” ja ”tekemistä järven rannalla.”

Taideaidat ovat paikallaan vuoden 2021 kesään asti. Sen jälkeen ne saatetaan sijoittaa Kaplanin jälkeen alkavien työmaiden liepeille.

Skanska on toteuttanut useita työmaiden taideprojekteja eri puolilla Suomea. Tampereen lisäksi Skanskan työmaille on tehty taidetta muun muassa Oulussa, Jyväskylässä, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Kirkkonummella ja Kauniaisissa.