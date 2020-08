Suomalaiset ostavat konesalirakentajan takaisin saksalaisilta

Kaupassa Coromatic oy:n ja PP-Putki oy:n avainhenkilöt ostavat Coromatic Groupin Suomen toiminnot Eonin omistamalta Coromatic Groupilta.

Kaupassa syntyy uusi tuotemerkki PCBI, jonka taustalla toimivat PCBI Nordic (entinen Coromatic) ja PCBI (entinen PP-Putki).

PCBI aikoo keskittyä suomalaisiin talotekniikan markkinoihin ja yhtiön liikeidea perustuu kriittisten järjestelmien, kuten esimerkiksi konesalien, maahantuontiin, suunnitteluun, urakointiin ja ylläpitoon. Yhtiön asiakkaat toimivat esimerkiksi konesali-, rakennus-, teollisuus- ja julkisilla toimialoilla.

Uuden yrityksen taustalla vaikuttaa esimerkiksi Matti Roto, joka oli Uspenskin katedraalin alle konesalin rakennuttaneen Academican pääomistaja. Kummankin yrityksen toimitusjohtajana aloittaa Joni Peltola, joka on aiemmin toiminut PP-Putken toimitusjohtajana.

”Kaupan taustalla on pitkä yhteistyö Coromaticin kanssa konesaliurakoissa. Me olemme rakentaneet esimerkiksi jäähdytystekniikkaa heidän kohteisiinsa. Yrityskauppaan johti myös se, että Suomessa ei ole meitä vastaavaa yritystä markkinoilla. Me voimme toimittaa suuria kokonaisuuksia konesalihankkeisiin ja jatkaa yhteistyötä myös huollon puolella”, Peltola kertoo.

Kummankin yrityksen henkilökunta jatkaa vanhoina työntekijöinä. Yritykset jatkavat erillisinä yksikköinä toistaiseksi. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihtoennuste vuodelle 2020 on noin 10 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yhteensä noin 40 henkilöä.

Pohjoismainen yhteistyö Coromatic Groupin kanssa jatkuu yhteistyösopimuksen turvin vahvana myös tulevaisuudessa.

”Markkina vetää edelleen hyvin ja lisää hankkeita on tulossa. Jos koronasta voi sanoa jotain positiivista, niin se on todentanut tietotekniikan ja datakysynnän kovan kasvun. Se taas vaatii toimiakseen lisää palvelinkeskuksia, sillä kaikki digitalisoituu kovaa vauhtia. Meille tuo lisää toimitettavia laitteita ja työmaita.”

Eonin halukkuuteen myydä Suomen toiminnot vaikutti se, että heillä ei ole tällä hetkellä toimintaa Suomessa ja täällä kiinteistötekniikan markkinat poikkeavat toimintamalliltaan muista Pohjoismaista.

Peltolan mukaan yksi palvelinkeskusten merkittävin trendi on keskusten kokojen jatkuva kasvu.

”Järjestelmätoimitukset kasvavat koko ajan, siis nimenomaan kapasiteetti ja laitekoko. Saneerauskohteissa mennään tietysti edelleen tilan ehdoilla, mutta uusiin suurempiin ja hienompiin laitoksiin rakennetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisia, energiatehokkaampia ja käytettävyydeltään parempia ratkaisuja.”