Suomeen suunnitteilla ensimmäinen hiilineutraali toimitilarahasto, sijoittaa pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle

Suunnitteilla olevan rahaston tavoitteena on muuntaa kaikki omistamansa kiinteistöt energiankäytöltään hiilineutraaleiksi.

”Toimiala on sitoutunut haastaviin ilmastotavoitteisiin alkaneen vuosikymmenen aikana, mutta käytännön toteutuksesta ei ole juurikaan konkreettisia näyttöjä, pois lukien suurimpien kiinteistöomistajien julkistetut tiekartat. Rahasto haluaa ottaa kunnianhimoisen hiilineutraalisuustavoitteen ja alkaa toteuttaa sitä välittömästi”, Vicus Capital Advisorsin toimitusjohtaja Markus Jaakonsaari sanoo.

Rahastohankkeen neuvonantajana toimii Finreim Oy, jonka perustaja Petri Suutarinen on muun muassa ollut käynnistämässä Kevan kiinteistösijoitusten muuttamisen hiilineutraaleiksi.

Rahaston strategisena kumppanina on EcoReal Oy, joka on erikoistunut kiinteistöjen energiakatselmusten ja energiaremonttien toteuttamiseen.

Rahasto sijoittaa toimistokiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Tarkoituksena on hankkia kohteita, joissa on mahdollisuuksia tarjota vuokralaisasiakkaille hiilineutraaleja ja joustavia työympäristöjä.

Kohteiden kehittämisen yhteydessä rakennuksiin tehdään energiankulutuksen vähentämiseen ja paikallisen uusiutuvan energiantuotannon toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet. Lisäksi ostoenergiaksi valitaan uusiutuva energia.

”Sen lisäksi, että hiilineutraalit sijoituskohteet tuottavat omistajilleen vuosittain hienoista ylituottoa, saa sijoittaja samalla suojaa todennäköisesti kohoaviin CO2-päästömaksuihin tai veroihin, joita EU:ssa halutaan edistää. Kyse on ilmastonmuutoksen riskien hallinnasta, mikä vaatii konkreettisen osaamisen ja resurssien uudenlaista yhdistämistä, jotta pysyy omalla tiekartallaan”, muotoilee Finreimin Suutarinen.

Suunniteltu rahasto on suljettu rahasto, joka on suunnattu ammattimaisille sijoittajille. Rahaston tavoiteltu perustamisajankohta on vuoden 2021 alussa.