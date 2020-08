Vanhasen budjetti tuo vauhtia väylähankkeisiin – koko budjetin loppusumma 61,6 miljardia

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 61,6 miljardia euroa. Summa on 3,9 miljardia euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, mutta 5,7 miljardia euroa vähemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu mukaan lukien lisätalousarviot.

Ehdotus on 7,0 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 132 miljardiin euroon, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Budjetti tarjoaa valoa myös rakennusalalle. Elvytys infrarakentamisen kautta voimistuu vuonna 2021, kun kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa päätettyjä tie-, rata- ja vesiväylähankkeita edistetään suunnitellusti.

Investointeja vauhditetaan purkamalla lupakäsittelyn ruuhkaa Vaasan hallinto-oikeudessa vesi- ja ympäristöasioissa.

Ensi vuoden alusta teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n minimitasolle. Kivihiilestä luopumista aikaistetaan kohdentamalla energiatukivaltuuteen 60 miljoonaa euroa kivihiiltä korvaaviin investointeihin.

Yrityksiä kannustetaan aineettomiin investointeihin määräaikaisella tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvällä tutkimusyhteistyön lisäverovähennyksellä vuosina 2021−2024. Yrityksille myönnettäisiin 50 prosentin ylimääräinen verovähennys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tehtyjen tutkimus- ja innovaatiohankkeiden menoista.

Ehdotus julkaistaan kokonaisuudessaan huomenna torstaina. Valtiovarainministeriö neuvottelee ehdotuksen pohjalta seuraavaksi muiden ministeriöiden kanssa. Hallitus linjaa budjetista budjettiriihessään syyskuun puolivälissä. Budjetti käsitellään ja hyväksytään eduskunnassa myöhemmin syksyllä