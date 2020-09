Antti Asteljoki on nimitetty Lehdon kaupalliseksi johtajaksi

KTM Antti Asteljoki (46) on nimitetty Lehto Groupin kaupalliseksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 7.9.2020 alkaen. Asteljoki on kokenut kiinteistöalan ammattilainen, joka on toiminut vuodesta 2004 alkaen alan eri yritysten johtotehtävissä. Viimeksi hän on toiminut Saton asuntoliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

”Antti Asteljoella on hyvä kokemus kiinteistöalalta sekä palveluliiketoiminnasta, ja hän omaa vahvan kaupallisen otteen. Antti tulee vahvistamaan joukkoamme erityisesti kaupallisesta näkökulmasta”, toteaa Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto.

Lehdon kaupallisena johtajana toiminut Toni Kankare jättää tehtävänsä omasta pyynnöstään ja siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.