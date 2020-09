Bravidalla vietetään työturvallisuusviikkoa – teemana riskien havainnointi ja kirjaaminen

Talotekniikkaan erikoistuneen Bravidan toimipaikoilla kaikissa Pohjoimaissa vietetään kuluvalla viikolla työturvallisuuden teemaviikkoa, jossa teemana on riskien havaitseminen.

Viikon aikana jokainen konsernin lähes 12 000 työntekijästä käyttää yhden työpäivän keskittyen työturvallisuusasioihin.

”Jokaisella on vastuu työturvallisuudesta sekä omastaan että muiden. Pelkät säännöt ja päivitetyt turvallisuusohjeet eivät kuitenkaan riitä, vaan riskien tunnistamisen on oltava itsestään selvä arjen rutiini”, sanoo Bravidan työturvallisuudesta vastaava HSQE Manager Markus Kamila.

Viikon aikana kierretään puhumassa työturvallisuudesta ja kouluttamassa henkilöstöä riskien havainnointiin. Samalla muistutetaan siitä, kuinka tärkeää ennaltaehkäisevä työ on turvallisuuden parantamiseksi ja tapaturmien välttämiseksi.

”Keskeisintä on kirjata työmaalla havaitut riskit ja raportoida niistä, jotta riskeihin voidaan puuttua. Sitä varten meillä on oma kännykkäsovellus, joka on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeisiin”, Kamila kertoo.

Loppupeleissä kyse on sellaisen työkulttuurin tukemisesta, jossa kaikki kantavat vastuunsa ja huolehtivat toisistaan.

”Jos huomaat minkä tahansa riskin, sinulla on oikeus ja velvollisuus toimia. Voi vaatia uskallusta puuttua toisen turvattomaan työskentelytapaan, mutta se on ainoa keino ehkäistä tapaturmia ja oppia tehdyistä havainnoista.”

Kamilan mukaan asennemuutosta on työmailla jo nähtävissä.

Sellaista harhakuvitelmaa ei juurikaan enää ole, että minulle ei koskaan satu mitään.”

Rakennusalalla sattuu edelleen eniten työtapaturmia Suomessa, vaikka työturvallisuutta pidetään entistä enemmän esillä ja työmaiden turvallisuuspuutteisiin tartutaan aiempaa tiukemmin.