Caverionille merkittävä projekti Berliinistä

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen julkisen urakoitsijan Berliner Immobilienmanagement GmbH:n (BIM) kanssa Berliinin suosituimman teatterin Friedrichstadt-Palastin ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän uusimisesta.

Teatterissa on 1 895 paikkaa ja se on historiallinen maamerkki. Sen 2 850 neliön näyttämö on maailman suurin. Katsomon lisäksi rakennus koostuu monikerroksisista aula- ja ruokailualueista.

”Siirsimme modernisoinnin ensimmäisen vaiheen eteenpäin koronasta johtuvan sulkemisen takia. Koska aiomme avata uudelleen tammikuussa 2021, toimitus- ja rakennusaikataulu on haasteellinen”, teatterin toimitusjohtaja Sven Lemiss kertoo.

”Erityisesti suljetuissa tiloissa kuten teattereissa, toimiva ja moderni ilmanvaihto on välttämätön”, Caverion Saksan toimitusjohtaja Frank Krause sanoo.

Projekti alkoi syyskuussa ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.