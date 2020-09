Finnvera alkaa jälleen tarjota koronalainoja pk-yrityksille

Valtion rahoitusyhtiö Finnvera kertoo tarjoavansa jälleen yrityksille suoraan käyttöpääomalainoja ensi viikon maanantaista lähtien.

”Arvioimme kriisin seuraavan vaiheen käynnistyvän syksyllä, kun vaikutukset leviävät aiempaa voimakkaammin vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Työllisyyden ja tulevan kasvun näkökulmasta on erityisen tärkeää turvata yritysten rahoituksen saatavuus ja selvyityminen kriisin yli”, Finnveran pk-yritysten rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä sanoo tiedotteessa.

Finnveran myöntämä käyttöpääomalaina on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yrityksen rahoitus ei muuten järjestyisi. Lainaa ei yhtiön mukaan voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen.

Lisäksi yhtiöt voivat hakea Finnveran kasvulainaa oman pääomansa vahvistamiseen, mikä helpottaa yritysten mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta.

”Arvioimme rahoitusjärjestelyjen vaikeutuvan erityisesti niillä yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen. Lyhennysvapaita myönnettiin keväällä tyypillisesti puoleksi vuodeksi ja näiden yritysten paluu normaaleihin lyhennysohjelmiin lähestyy”, Heinilä sanoo.

Finnvera on myöntänyt vuoden alusta lähtien lainoja, takauksia ja vientitakauksia 1,2 miljardia euroa, josta noin miljardi euroa on myönnetty maaliskuun 16. päivän jälkeen. Rahoitusten keskikoko on noussut alun 100 000 eurosta, kun kriisin vaikutukset ovat levinneet koskemaan useampia toimialoja ja suurempia yrityksiä, Finnvera kertoo.