Hartela rakentaa Icecapitalille yli 250 asuntoa

Kohteita on yhteensä viisi, ja ne toteutetaan Espooseen, Helsinkiin ja Tuusulaan. Ensimmäinen kohde aloitetaan tänä vuonna ja loput vuonna 2021.

Hartela on toteuttanut Icecapitalille useita asuntohankkeita viime vuosien aikana ja rakentaa rahastolle parhaillaankin useampaa kohdetta.

Icecapital Housing Fund V ky on perustettu vuonna 2019. Rahaston kokonaissijoituskapasiteetti on noin 440 miljoonaa euroa, ja se on jo sijoitettu täyteen. Rahasto on sijoittanut varansa vapaarahoitteisiin asuntoihin, jotka sijaitsevat pääosin Helsingin seudulla.