”Kääpiöt” piirittävät pian Pohjola-talon Helsingissä – Mutta löytääkö SRV vuokralaisia suojeltuun A-torniin?

Pohjolan entinen pääkonttori Helsingin Munkkivuoressa ei ole enää ainoa torni Lapinmäentien ja Huopalahdentien nurkassa.

Pääkonttorin viereen on juuri valmistunut ensimmäinen asuintorni. Seuraavat kaksi ovat rakenteilla. Yhteensä torneja tulee seitsemän.

SRV:n asuntoliiketoiminnasta vastaavan johtajan Kim Jolkkosen mukaan Lapinmäentie on hyvä esimerkki yhtiön hankekehityksestä.

Lapinmäentiellä työ, asuminen, vapaa-aika sekä palvelut yhdistyvät. Sen sijainti on keskeinen hyvien liikenneyhteyksien varrella. Hanke osuu monin tavoin SRV:n strategiaan olla mukana kehittämässä ja rakentamassa kaupunkikeskuksia.

Jolkkonen on seurannut Lapinmäentien rakentamista hyvillä mielin. Hän uskoo alueen vetovoimaan.

”Munkkivuoren alueen asukasmäärät ovat kasvussa. Tämä on hyvä ja haluttu alue. Lapinmäentie on meille tärkeä hanke.”

Jos kysyntää riittää, koko hanke voisi olla valmis vuonna 2025.

Vuokra-asunnot menevät hyvin kaupaksi

Vilkas liikenne kohisee Huopalahdentiellä. Parin kilometrin päässä rakennetaan Raide-Jokeria. Jonain päivänä Vihdintie muuttuu kaupunkibulevardiksi ja siellä kulkee raitiovaunu.

Lähi-Tapiolan Kiinteistövarainhoidon rakennuttajapäällikkö Sanna Reunanen astuu hissistä ulos vasta valmistuneen asuintalon neljänteen kerrokseen.

Reunanen kertoo, että Lähi-Tapiola hakee erilaisia vaihtoehtoja vuokra-asumiseen ja että Lapinmäentien uudet vuokra-asunnot ovat siitä hyvä esimerkki. Tarjolla on esimerkiksi kaksikerroksisia perheasuntoja.

Ensimmäiset asukkaat Lähi-Tapiolan omistamiin uusiin vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin muuttivat elokuun lopussa. Asunnoille on ollut hyvin kysyntää.

Valmistuessaan Ilveshovin 76 asunnosta vuokraamatta oli enää muutama.

Asuntojen lisäksi 8-kerroksisen talon katutasossa on viisi liikehuoneistoa. Reunanen kertoo, että niihin on tulossa ainakin parturi-kampaamo sekä kahvila-ravintola.

Ensi maaliskuussa Lähi-Tapiolalle valmistuu toinen talo Ilveshovin viereen. Louhenlinnassa tulee olemaan 136 uutta vuokra-asuntoa ja 15 kerrosta, mikä tarkoittaa sitä, että se nousee korkeammalle kuin Pohjolan pääkonttorin A-torni.

Asemakaavamuutos sekä kilpailu

Lapinmäentien suunnittelu on ollut pitkä projekti. Pohjolan vuonna 1969 valmistunut pääkonttori siirtyi amerikkalaisen kiinteistösijoittajan salkkuun vuonna 2004.

Kun Pohjola ja muut vuokralaiset lähtivät eikä toimistotilalle ollut riittävästi kysyntää, omistaja alkoi tavoitella rakennuksen muuttamista asumiseen sekä lisärakentamista tontille.

Kaavamuutosta tehtiin yhdessä kaupungin, kiinteistösijoittajan ja SRV:n kanssa.

Alkuun Pohjolan pääkonttorista teetettiin rakennushistoriaselvitys. Sen avulla kohteesta saatiin poimittua ne osat, joita voidaan pitää kaikista arvokkaimpina ja suojelemisen arvoisina.

Suunnitteluratkaisun löytämiseksi alueelle järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Arkkitehtitoimisto JKMM ehdotuksellaan Lumikki ja seitsemän kääpiötä.

Voittajaehdotuksen pohjalta Helsingin kaupunki alkoi valmistella alueelle uutta asemakaavaa, joka mahdollistaisi myös asuntorakentamisen. Jotta hankkeesta tulisi taloudellisesti mahdollinen, päädyttiin siihen, että uudet tornit voivat nousta Pohjolan päärakennusta korkeammalle.

SRV tuli hankkeeseen mukaan ensin rakennusliikkeenä, ja kun amerikkalaiset halusivat kohteesta eroon, SRV ja OP Tonttirahasto ostivat korttelin tontit.

Nyt pääkonttorin vuonna 1969 valmistunut A-torni on kaavassa suojeltu julkisivun osalta ja osin myös sisältä.

Sitä vastoin 1980-luvulla rakennettuja laajennusosia ei pidetty säilyttämisen arvoisina ja ne purettiin.

Tilalle SRV rakentaa asuintaloja. Yhteensä alueelle tulee yli 700 uutta asuntoa.

Lapinmäentien asemakaavasta vastanneen Helsingin asemakaavoituspalvelun tiimipäällikön Anu Kuutin mukaan alkuperäisiin suunnitelmiin ei ole matkan varrella tullut isoja muutoksia.

Asuintornien paikkoja ja korkeuksia on hieman vaihdettu, mutta yleisilmeeltään rakenteilla on hyvin pitkälle se kokonaisuus, jota arkkitehtuurikilpailun kautta kuusi vuotta sitten lähdettiin rakentamaan.

Suljettu alue avataan

Työmaalla SRV:n rakennuttajapäällikkö Timo Petäjistö esittelee, mistä kohdasta Ilveshovin ja A-tornin välistä tulee jatkossa kulkemaan uusi, kaikille avoin kulkuväylä.

”Siitä tulee puolijulkinen reitti, ja siitä on määrätty kaavassa”, Petäjistö kertoo.

Kulkuväylän vieressä näkyy vanhan pääkonttorin osittain purettua seinää. Pohjola-talon betoninen julkisivu on verhoiltu Kurun harmaalla graniitilla. Puretuista osista on kerätty graniittia talteen noin 1 500 neliömetriä.

Petäjistön mukaan sitä tullaan hyödyntämään A-tornin saneerauksen yhteydessä.

Vuodesta 1969 saakka Lapinmäentien ja Huopalahdentien risteystä hallitsi yksi valtava, yli tuhannen työntekijän toimistotalo, joka käytännössä sulki alueen monesta suunnasta.

Pohjola-talo oli oma saarekkeensa, yhdenlainen autokaupunkiajatuksen ilmentymä. Rakentaminen muuttaa alueen täysin.

Uuden julkisen kulkuväylän lisäksi myös aiemmin melko suljettua A-tornia avataan kaupunkilaisille, kun sinne tulee aikanaan uusia palveluita. Ne palvelevat sekä alueen uusia että viereisten Niemenmäen ja Munkkivuoren vanhoja asukkaita.

Helsingin kaupunki teetti laajan selvityksen kaupallisten palveluiden tarpeesta alueella. Kaupunki varautuu siihen, että Vihdintien bulevardisointi lisää kysyntää seudulla.

Kaupungin kaavoituksen yksikönpäällikkö Tuomas Eskola kertoo, että myös Munkkivuoren ostoskeskuksen osalta on kaavamuutos vireillä.

”Ostovoiman ja tarjonnan suhde ei tällä hetkellä kohtaa. Myös ostarilla tarvitaan lisää tilaa”, hän sanoo.

Mutta milloin palvelut tulevat nyt tyhjillään olevaan A-torniin?

Pääkonttorin muuttaminen vaikeaa

Juuri nyt A-torni on hiljainen ja enimmäkseen tyhjä. Ylimmistä kerroksista avautuvat edelleen mahtavat maisemat. Niistä on nauttinut aikanaan vakuutusyhtiön johto, jota varten pääkonttoriin rakennettiin muun muassa edustussauna.

Heikki Castrénin arkkitehtitoimiston suunnittelema Pohjolan pääkonttori on oman aikansa tuote ja taidonnäyte, jonka muokkaaminen uuteen käyttöön ei ole ihan helppoa.

SRV ei ole ollut kauhean halukas puhumaan pääkonttorin uusista vuokralaisista muuta kuin että tarkoituksena on, että sinne saataisiin terveys- ja hyvinvointipalveluita, päivittäistavarakauppaa sekä kongressitiloja.

Neuvotteluja kuulemma käydään koko ajan, mutta yhtään sellaista sopimusta ei ole, mistä voisi kertoa julkisuuteen.

Se kuitenkin tiedetään varmasti, että Pohjolan pääkonttori vaatii kattavan peruskorjauksen. Sellaista taas ei kannata lähteä tekemään vaiheittain. Suojeltu rakennus saneerataan, kun sen kaikki tuleva käyttö on selvillä.

Kim Jolkkosen mukaan tavoitteena tällä hetkellä on, että peruskorjaus valmistuisi vuonna 2023, mikä tarkoittaa sitä, että sen pitäisi käynnistyä käytännössä ensi vuoden aikana.

Suurin ongelma A-tornissa on sen lukuisat toimistokerrokset. Kaavoittajan tahto on ollut, että toimistot olisivat jatkossakin toimistoja, mutta toimitiloille on alueella ylipäänsä vähän kysyntää.

Kaava ei alun perin mahdollistanut Pohjola-taloon esimerkiksi hotellia tai palveluasumista.

SRV ja kaavoittaja ovat kuitenkin käyneet keskusteluja asiasta. Viime vuoden lopulla kaavoittaja taipui ajatukseen siitä, että pääkonttoriin voisi tulla jonkinlaista palveluasumista.

SRV:lle myönnettiin kaavasta poikkeaminen, joka mahdollistaa asemakaavaa suuremman kokoisen päivittäistavaramyymälän sekä hoivatoiminnan sijoittamisen tontille.

”Olemme käyneet pitkään keskusteluja A-tornin käyttötarkoituksesta, ja SRV kehittää nyt ymmärtääksemme konseptiaan joulukuussa 2019 myönnetyn poikkeamispäätöksen pohjalta”, Tuomas Eskola kertoo.

Pohjolan entinen pääkonttori on rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus, joka pitää Eskolan mukaan saada tavalla tai toisella jäämään jälkipolville.