Kone toimittaa hissit dubailaiseen luksustornitaloon

Pilvenpiirtäjä on valmistuessaan 287 metriä korkea ja sen 72 kerrokseen tulee yhteensä 882 luksusasuntoa. Lisäksi promenaditasolla on palveluja ja liiketiloja.

Kone toimittaa kohteeseen noin tuhannelle päivittäiselle käyttäjälle 13 MiniSpace-hissiä, kolme MonoSpace-hissiä sekä yhden Motala-hissin. Lisäksi rakennukseen tulee yhtiön multimedianäyttö ja etävalvontajärjestelmä.

B4 Granden rakennuttaja on Emaar Properties. Rakennuksen suunniteltu valmistumisaika on vuonna 2022. Hankkeen pääurakoitsija on China State Construction ja arkkitehtipalveluista vastaa WSP.

Tilaus kirjattiin vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle.