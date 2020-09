Partio on Mikko Nousiaiselle elämäntapa – ”Voisin puhua tuntikausia”

Green Building Council Finlandin toimitusjohtajana tunnettu mies aloitti rakkaan harrastuksensa jo kahdeksanvuotiaana. Hänen vanhempansa tutustuttivat poikansa siihen.

Nousiainen ei tarkkaan muista, mikä häneen ensimmäisenä kolahti. Hän on aina kuitenkin pitänyt retkeilystä. Nuoresta oli myös kiva saada uusia kavereita ja touhuta näiden kanssa.

Partio merkitsi pienelle pojalle viikoittaisia kokouksia ja retkiä viikonloppuisin. Tyypillisesti kesäisin oli leiri.

Sudenpennusta johtajaksi

Partiossa lippukunta on paikallisyksikkö. Sitä ylempänä ovat piiritason ja valtakunnallinen järjestö sekä maailmanjärjestöt.

Mikko Nousiainen oli lapsena sudenpentu, ja vanhetessaan hän nousi vartioon. Sen jälkeen hän on muun muassa toiminut lippukunnan erilaisissa johtotehtävissä sekä piirin johdossa Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa.

Nykyisellään Nousiainen käyttää parisen tuntia viikossa partiotoimintaan. Aktiivisimpina aikoina siihen meni kymmeniä tunteja viikossa.

Tällä hetkellä hän toimii sudenpentu- ja seikkailijaryhmänjohtajana Vantaalla. Tässä ryhmässä on 7–12-vuotiaita nuoria. Lisäksi hän on mukana piirijärjestön ansiomerkkitoimikunnassa.

”Partiossa jaetaan kiitosta. Nuorimmillaan ansiomerkin voi saada sudenpentukin.”

Nousiainen myöntää hieman häveliäästi, että hänellekin on myönnetty ”joku” ansiomerkki.

Luonnolla yhteys työuraan

Nousiaisen retkeilyharrastuksessa ja työurassa voi nähdä selvän yhteyden. Hän on muun muassa opiskellut maanmittausta ja pitänyt aina kartoista.

”Olen kulkenut luonnossa tavalla tai toisella koko ikäni”, hän kertoo.

Nousiainen ja hänen luotsaamansa sudenpentulauma ovat päättäneet pitää syksyllä koronan takia kaikki kokoukset ulkona. Tarkoitus on retkeillä lähes viikoittain.

”Jokin aika sitten lauma oli vesisateessa tutkimassa suojellun suon ihmeitä.”

Partio on Nousiaisen mukaan kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista kunnon kansalaisia. Siinä oppii hänestä paljon esimerkiksi johtajuudesta, koska periaatteena on, että nuoret johtavat nuoria. Yhteistyötaidot karttuvat matkan varrella.

”Partio on antanut minulle paljon edellytyksiä toimia työelämässä ja vaikkapa nykyisessä tehtävässä.”

Vaimokin partiosta

Partio on antanut Nousiaiselle myös elämänkumppanin. Hän tapasi vaimonsa järjestön toiminnassa. Myös parin lapset ovat jo päässeet retkeilemään.

Hän on saanut myös paljon ystäviä ja laajan verkoston. Osan kanssa yhteys on erityisen syvä ja pysyvä. Toisten kanssa on saattanut vierähtää tovi, mutta sitten ollaan taas tekemisissä.

”Vedän nyt sudenpentulaumaa samojen kavereiden kanssa, joiden kanssa vedin laumaa noin 25 vuotta sitten.”

Mukavia muistoja on kertynyt runsaasti vuosikymmenten varrella. Nousiaisen mieleen on jäänyt esimerkiksi matka Mongoliaan tutustumaan paikalliseen toimintaan, pienen ryhmän Lapin-vaellus ja lukemattomat talkooviikonloput partiokämpän rakentamiseksi.