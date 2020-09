Pitkään väännetty Tolpanvaaran tuulipuistohanke etenee – virolaisyhtiö voi aloittaa rakentamisen jo ensi vuonna

Kauppa perustuu Metsähallituksen ja Enefit Greenin vuonna 2018 tekemään aiesopimukseen, jossa kaupan ehtona oli lupien lainvoimaisuus. Kaupassa maa ei kuitenkaan vaihda omistajaa, vaan Metsähallitus myy vain hankeoikeudet.

Puistoon on kaavailtu tulevan 22 tuulivoimalaa ja sen tehoksi tulevan 72 megawattia. Tuulipuistohankkeen virallinen omistaja on Enefit Greenin suomalainen tytäryhtiö Tolpanvaara Wind Farm oy. Enefit Green on puolestaan Eesti Energian uusiutuvan energian tytäryhtiö.

”Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan Tolpanvaaran tuulipuiston rakentaminen alkaa jo ensi vuonna ja puisto on valmis 2023”, Enefit Greenin toimitusjohtaja Aavo Kärmas sanoo tiedotteessa.

Tolpanvaaran tuulipuistohankkeesta ehdittiin vääntää noin vuosikymmenen verran. Lähes kahdeksan vuoden valituskierre päättyi keväällä, kun korkein hallinto-oikeus epäsi valitusluvan kaavasta.

Enefit Greenillä on tällä hetkellä yhteensä 20 tuulipuistoa neljässä maassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Enefit Green etsii mahdollisuuksia laajentaa uusiutuvan energian tuotantoaan Itämeren ympärysmaissa, myös Suomessa.

”Tolpanvaara on rakentamisvalmis paikka hyvällä sijainnilla. Lisäksi toiminnan laajentamista Suomeen puolsivat maan hyvä investointi-ilmapiiri ja vakaa markkinatilanne”, Kärmas kertoo.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että merkittävä kansainvälinen toimija kiinnostui kohteestamme ja jälleen yksi kehittämistämme tuulipuistoista lähtee rakentumaan”, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo.

Metsähallitus haluaa kolminkertaistaa tuulivoiman valtion mailla

”Hallinnoimillamme valtion mailla on tällä hetkellä asennettuna 91 tuulivoimalaa. Näiden voimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 250 megawattia, ja viime vuonna ne tuottivat sähköä noin 800000 megawattituntia”, Hallenberg kertoo.

Metsähallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on kolminkertaistaa valtion alueille asennettu tuulivoimakapasiteetti vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa Metsähallituksen vastuullista ilmasto-ohjelmaa. Vuosina 2021-2022 valtion maille rakentuu ainakin 61 uutta tuulivoimalaa. Ne sijoittuvat pääosin Kainuuseen.

Metsähallituksen roolina on kehittää hankkeet rakennusvalmiiksi. Se tarkoittaa sitä, että se etsii tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, vie läpi ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavoitusprosessit, tekee voimaloiden sijoittelusuunnitelman, suunnittelee tiestön ja sähköliittymät ja hakee monenlaisia tarvittavia lupia, muun muassa rakennusluvat. Metsähallitus vastaa myös näiden toimenpiteiden kustannuksista.

”Näiden vaiheiden jälkeen kilpailutamme hankkeen ja myymme hankeoikeudet. Ostaja voi olla kotimainen tai ulkomainen. Maa ei vaihda omistajaa, vaan se säilyy valtiolla, ja me perimme siitä vuokraa, joka muodostaa osan Metsähallituksen valtiolle tulouttamasta tuloksesta”, Hallenberg selvittää.