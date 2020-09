Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uudisrakennus Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnalle ja osin Rajavartiolaitoksen esikunnalle.

Uudisrakennuksen peruskivi muurattiin tiistaina ja sen muurasi sisäministeri Maria Ohisalo.

Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos ovat yhteistyössä suunnitelleet alueelle mittaava kehittämishanketta, koska tehtyjen selvitysten mukaan tilat eivät enää vastaa toiminnan vaatimuksia ja rakennusten kunnossa on puutteita.

Tavoitteena on kunnostaa heikkokuntoisia rakennuksia ja rakentaa uudisrakennukset esikunnalle, ruokalalle, sotilaskodille sekä liikuntakoulutukseen. 1930-luvun funktionalismia edustava rakennuskokonaisuus peruskorjataan.

Immola-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnalle rakennetaan uudet toimitilat. Uusi esikuntarakennus otetaan käyttöön syys-lokakuussa 2021. Toinen vaihe on suunnitelman mukaan valmis maaliskuussa 2022 ja kolmas vaihe lokakuussa 2022.

Koko uudistushankkeen arvo on noin 40 miljoonaa euroa, josta esikuntarakennuksen osuus on noin 10 miljoonaa euroa. Hankkeella on myös merkittävä työllistämisvaikutus.

”Immola on erittäin vaativa kohde, joka on rakentunut eri vuosikymmeninä ja rakennusten kunto vaihtelee. Olemme nostaneet hankkeen keskeiseksi tavoitteeksi uudistaa tilat turvallisiksi ja vastamaan Rajavartiolaitoksen toiminnan nykyvaatimuksia. Olemme erittäin tyytyväisiä, että hanke etenee ja saamme uudistettua tilat teknisesti ja toiminnallisesti nykypäivän tasolle”, Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen aluejohtaja Jyrki Reinikainen sanoo.

Immolan kasarmialueen rakennusten omistus siirtyi vuonna 2008 Senaatille ja vuonna 2018 Senaatti sai kokonaisvastuun kiinteistöistä kunnossapidon mukaan lukien.

Senaatti on tehnyt alueen kunnossapitoa korotetulla tasolla vuoden 2018 alun jälkeen, yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla. Tilojen sisäolosuhteiden laadussa on tavoitteena nollatoleranssi poikkeamille.

Senaatti-kiinteistöjen ja Rajavartiolaitoksen tehokkaassa yhteistyössä suunnitelluissa toimitiloissa tilatarpeet on optimoitu ja ylimääräiset kulut minimoitu.

Rakennushistoriallisesti suojeltu alue

Immolan kasarmialue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja se on yksi suomalaisen modernismin parhaiten säilyneistä rakennuskokonaisuuksista.

Alueen vanhimmat rakennukset ovat 1930-luvulta ja edustavat eurooppalaista funktionalismia ja ovat suojeltuja. Muut rakennukset on rakennettu vaiheittain, pääosin 1970-luvulle mennessä. Korjaussuunnittelua Senaatti-kiinteistöt tekee yhteistyössä Museoviraston kanssa.

”Parhaiten rakennuksia suojelee se, että ne ovat aktiivisessa käytössä ja historialliset rakennukset kyetään muuntamaan nykyvaatimusten mukaiseen käyttöön. Immolassa toiminnot sijoitetaan useisiin rakennuksiin, peruskorjattaviin vanhoihin ja uudisrakennuksiin. Tällä yhdistelmällä haastavimpiin 30-luvun rakennuksiinkin saadaan sopiva toimintasisältö ja suojelutavoitteet toteutuvat”, Reinikainen sanoo.