Slovenialaisyhtiö ostaa Stalan

Stalatube oy:n omistukseen kauppa ei vaikuta, koska jo vuodesta 2004 alkaen yritykset ovat olleet täysin erillisiä. Stala oy on vuodesta 1972 toiminut lahtelainen keittiöallas- ja tasovalmistaja, jonka strategisena myyntialueena ovat pohjoismaiset markkinat.

Yrityskaupan myötä Kovinoplastika vahvistaa strategista tavoitettaan olla Euroopan kolmen suurimman keittiötaso ja -allasvalmistajan joukossa. Stalan hankinta tukee tätä tavoitetta luontevasti Stalan tuotteiden sekä kotimarkkina-aseman ansiosta.

’’Kovinoplastikassa arvostetaan suuresti Stalassa tehtyä pitkäjänteistä työtä, yhtiön henkilökunnan erinomaista osaamista ja modernia tuotantolaitosta Lahdessa’’, Borut Flander, Kovinoplastika Ložin toimitusjohtaja sanoo.

Viime vuosina Kovinoplastika on toteuttanut kasvustrategiaansa eritoten keittiöaltaissa Alveus-tuotevalikoimalla. Yhtiön liikevaihdon kasvu pohjaa tuotekehitykseen ja Alveus-tuotemerkkiin.

Flanderin mukaan Kovinoplastikassa on tiedostettu muotoilun tärkeys ja sen pohjalta yhtiö pyrkii rakentamaan kestävää kasvua myös tulevaisuudessa: Alveus- ja Stala-tuotemerkeillä on toisiaan täydentävät valikoimat, jotka mahdollistavat myynnin eri markkinoilla.

Stala Oy on ollut vuodesta 1972 Rajamäen perheen omistuksessa. Yhtiön perustajan tytär ja Stala Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuija Rajamäki näkee isänsä perustamalle yritykselle uudenlaisen jatkumon Koviplastikan omistuksessa ja sanoo:

’’Jotta tämän hienon yrityksen tarina voisi jatkua, olemme löytäneet uuden teollisen omistajan, Kovinoplastika Loz – ryhmän. Alveus -tuotemerkki yhdessä Stalan tuotemerkin kanssa tuo uusia mahdollisuuksia markkinoilla ja muodostaa entistä vahvemman ja mielenkiintoisemman kokonaisuuden. Luovutamme yhtiön luottavaisin mielin uusille omistajille Pasi Kallion jatkaessa toimitusjohtajana’’.

Kovinoplastika Lož on slovenialainen yhtiö, jolla on pitkä historia metallinjalostuksen alalla. Yhtiö on perustettu 1954 ja se työllistää noin 700 henkilöä seitsemässä Euroopan maassa. Yhtiön toiminta on jaettu kolmeen osaan; ikkuna- ja ovimekanismit (Fittings), teollisuusmuottien suunnittelu ja valmistus (Toolshop) sekä keittiöaltaiden, metallisten keittiöastioiden sekä vastaavien tarvikkeiden valmistus (Inox).

Viime vuonna Kovinoplastikan liikevaihto ylitti 60 miljoonaa euroa ja käyttökate oli noin 6 miljoonaa euroa. Kovinoplastika on KJK Fund II -pääomasijoitusrahaston kokonaan omistama yritys, rahaston sijoituksia hallinnoi Helsingissä sijaitseva KJK Capital oy.

Yhtiön pääpaikka on Lož:ssa Sloveniassa, jossa sijaitsee myös yhtiön tuotantolaitos.

Stala oy on lahtelainen pk-yritys, jonka nykyisen hallituksen puheenjohtajan Tuija Rajamäen isä Reino Rajamäki perusti vuonna 1972. Yhtiö työllistää 44 henkeä ja vuoden 2019 liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa. Tärkeimpinä tuotealueina ovat kotikeittiöiden altaat ja tasot, jätelajitteluvaunut sekä postilaatikot.