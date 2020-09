Tältä näyttää Espoon Keilaniemen ensimmäinen puinen toimistotalo

Espoon Keilaniemeen on nousemassa ensimmäinen puurakenteinen toimistotalo, kertoo Työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Kyseessä on Varman ”Keilaniemen Portiksi” nimeämä lippulaivahanke, 11-kerroksinen toimistorakennus, jolla on laajuutta 17 900 neliömetriä.

”Muotoilultaan veistoksellinen ja persoonallinen rakennus luo näyttävän sisääntulon Keilaniemeen”, Espoon kaupungin tiedotteessa kerrotaan juhlavin sanoin.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä syksynä. Alueen asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaa ensi keskiviikkona.

Sijainti on kaupungin mukaan hankkeelle otollinen, sillä vieressä on metroasema ja myöhemmin myös Raide-Jokerin päätepysäkki. Keilaniemessä on lukuisia suuryritysten pääkonttoreita ja suunnitteilla on ollut myös Suomen suurin tornitalo.

Sekä Espoon kaupunki että eläkeyhtiö Varma haluavat hankkeellaan edistää puurakentamista ja hiilineutraaliutta. Rakennukseen on haluttu löytää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Myös viherkatto on suunnitteilla.

Varman kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Ilkka Tomperi sanoo tiedotteessa eläkeyhtiön tavoittelevan hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä.