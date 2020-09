Tampereen ratikan kakkosvaiheen tavoitehinta on 84,9 miljoonaa euroa – Näsijärven tekosaaren yhteys suurin toteutusriski

Ratikka-allianssi päätyi kehitysvaiheen jälkeen 84,9 miljoonan euron tavoitehintaan, joka esiteltiin maanantaina 31.8. kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöstä asiasta odotetaan 7.9.2020.

Valtio on sitoutunut osallistumaan 30 prosentilla enintään 80 miljoonan rakentamiskustannuksiin.

Tampereen kaupunki tiedotti asiasta maanantaina pidetyn kokouksen jälkeen. Tiedote kertoo, että Kehitysvaiheen suunnittelun aikana osuuteen 2 on lisätty muun muassa kaksi siltaa Hiedanrannan Näsisaareen sekä vaihdevarauksia Lielahteen ja Santalahteen vaiheittaisen rakentamisen mahdollistamiseksi.

Varsinaisen raitiotien rakentamisen lisäksi Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen on tarkoitus tilata Raitiotieallianssilta samaan aikaan ja samoilla työnaikaisilla liikennejärjestelyillä tehtäviä rinnakkaishankkeita arviolta 26,2 miljoonalla eurolla. Osalla 1 muun muassa Hämeenkatu päätettiin rakentaa seinästä seinään valmiiksi raitiotieradan rinnakkaishankkeena, mikä nopeutti katutöitä keskustassa.

Osan 2 kannustimissa uutena on mukana hiilineutraaliusmittari.

Raitiotieallianssi on valmistellut raitiotien osalle 2 Pyynikintorilta Lentävänniemeen toteutussuunnitelman, joka sisältää radan teknisen suunnitelman ja muuta selvitysaineistoa. Rakenteilla olevaa raitiotien osuutta (Hervanta–Tays–Pyynikintori) varten tehtyä vaikutusten arviointia on päivitetty ja täydennetty kakkososan päätöksentekoa varten. Lielahden Enqvistinkadun ratahaara on lisämahdollisuus, josta päätetään erikseen.

Seuturatikan varauksia esitetään Nuolialantielle, Tenniskadulle, Piettasenkadulle ja Turvesuonkadulle

Tampereen, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta teettävät yhdessä Tampereen raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa on tarkoitus määrittää ratavaraukset tulevaisuuden raitiotielinjoille neljällä kuntarajan ylittävällä ratahaaralla. Päätösesitys on tarkoitus esitellä Tampereen valtuustolle iltakoulussa 7.9.2020 ja tehdä Tampereen osalta varauksista päätös lokakuussa kaupunginvaltuustossa raitiotien osan 2 rakentamispäätöksen rinnalla.

Hatanpään, Härmälän ja Pirkkalan ratahaaralla päätösesitys on, että raitiotien ratavaraus Tampereen kaupungin puolella, Rantaperkiön ja Härmälän alueella tehdään Nuolialantielle. Raitiotieradan varausta esitetään kadun keskelle. Nuolialantie on suorin ja nopein reitti Pirkkalaan.

Nuolialantien ratalinjaus on raitiotien rakentamis- ja liikennöintikustannuksien perusteella edullisin vaihtoehto. Nuolialantien linjauksella on jo nykytilanteessa Tampereen kaupungin osuudella riittävä matkustajakysyntä raitiotieliikenteelle.

Nuolilantien Härmälänrannan kohdan raitiotiepysäkiltä on tarvetta kehittää korkeatasoinen kulkuyhteys Tarmonkatua pitkin Tampereen Messu- ja Urheilukeskukselle.

Taysin, Ruotula, Koilliskeskuksen, Leinolan, Risson ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla päätösesitys on, että raitiotien ratavaraus Tampereen kaupungin alueella tehdään Tenniskatua ja sen jatketta noudattaen Ruotulan golfkentän kohdalle asti. Koilliskeskuksen ja Risson välillä Leinolassa ratavaraus esitetään Piettasenkadun ratalinjausta noudattavaksi.

Tenniskadun linjauksella saavutetaan paremmat maankäytön kehittämisedellytykset, ja Tenniskadulla raitiotiepysäkkien saavutettavuus ja viihtyisyys keskellä kaupunkirakennetta on parempi kuin Teiskontien, valtatien 12 varrella.

Lielahden sekä Ylöjärven Teivon, Soppeenmäen ja kirkonseudun ratahaaralla päätösesitys on, että raitiotien ratavaraus Tampereen kaupungin alueella, Lielahdenkadun ja Ylöjärven kuntarajan välisellä osuudella tehdään Turvesuonkadulle. Turvesuonkadun linjauksen varrella maankäytön kehittämisedellytykset ovat paremmat kuin vaihtoehtona olleella Ryydynpohjan ratalinjauksella.

Hervannan ja Kangasalan Saarenmaan ratahaaralla on tarkasteltu kahta ratalinjausvaihtoehtoa. Päätösehdotus on, että raitiotien vaihtoehtoisista linjoista Hervannasta Kangasalan Saarenmaalle ei tehdä vielä samanlaista valintaa, kuin muilla ratahaaroilla, koska sen mahdollinen toteuttaminen on kaukaisessa tulevaisuudessa.

Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven on tarkoitus päättää ratavarauksistaan oman kunnan alueella Tampereen valtuuston päätösten perään marraskuussa. Päätösten jälkeen ratavaraukset otetaan huomioon Tampereen yleiskaavassa, tulevissa asemakaavoissa, katusuunnitelmissa ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnitelmissa.

Tampereen ratikan rakentajaosapuolet allianssissa ovat YIT ja NRC ja suunnittelijat Afry ja Sweco.