Venture with Air -kilpailu etsii ratkaisuja kaupunkien ilmansaasteongelmaan

Voittajatiimille on luvassa 20 000 euron rahapalkinto.

Ilmansaasteet ovat yksi suurimmista ympäristöriskeistä ihmisen terveydelle, sillä ne aiheuttavat joka yhdeksännen kuoleman maailmanlaajuisesti. Saastunut ilma on suuri ongelma etenkin megakaupungeissa ja tiiviisti asutuilla alueilla.

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä tulee asumaan kaupungeissa, mutta siitä huolimatta kaupunkien ilmanlaatutkimusta on toistaiseksi melko vähän.

Siksi Helsingin yliopisto käynnistää yhdessä teknologiatapahtuma Slushin sekä Helsingin kaupungin, YIT:n ja Ilmatieteen laitoksen kanssa Venture with Air -kilpailun, jossa etsitään toteutuskelpoisia ideoita, joilla kaupunkiympäristöjen elinkelpoisuutta ja ekologista kestävyyttä voitaisiin parantaa ilmanlaatudatan avulla.

Kilpailussa hyödynnetään yliopiston MegaSense-sensorien keräämää dataa

Osallistujat saavat käyttöönsä Helsingin yliopiston MegaSense-sensoreilla kerättyä dataa ilmanlaadusta, mutta myös muuta avointa dataa saa hyödyntää.

Kehitetty ratkaisu voi olla sovellettavissa mihin tahansa kaupunkiin tai alueeseen, jossa sille on perusteltu tarve. Ratkaisun ei tarvitse olla valmis, mutta sen kehittäjien pitää pystyä esittämään idean markkinapotentiaali ja tekninen käyttökelpoisuus.

”Olemme koonneet kattavasti ilmanlaatudataa ja uskomme, että kun sen yhdistää muihin Helsingin avoimiin datalähteisiin, osallistujilla on laajat mahdollisuudet luoda sellaisia menetelmiä, joilla on positiivinen vaikutus ihmisten tai tämän planeetan hyvinvoinnille”, professori Sasu Tarkoma kertoo. Hän on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden osaston johtaja ja MegaSense-ohjelman vetäjä.

Kilpailutöiden palautusaika on 7.10.–4.11.2020. Voittajat julkistetaan 19.11.2020. Kilpailussa jaetaan 20 000, 7 500 euron ja 2 500 euron suuruiset rahapalkinnot. Lisäksi parhaiten sijoittuneille joukkueille on luvassa maailmanlaajuista näkyvyyttä Slushin kanavissa.

Kilpailun tuomaristo koostuu ilmastoteknologia-alan sijoittajista ja asiantuntijoista. Mukana ovat Mark Goldberg, Index Venturesin osakas, Edward Haeggström, Helsingin yliopiston professori ja Nanoform Finlandin perustaja ja toimitusjohtaja, Miika Huttunen, Slushin toimitusjohtaja, Hampus Jakobsson, Pale Blue Dotin osakas, Inka Mero, Voima Venturesin perustaja ja toimitusjohtaja, Maija Palmer, Siftedin teknologiatoimittaja, Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja ja Anders Stenbäck, YIT:n palveluiden kehittämisen johtaja