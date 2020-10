Assemblin toteuttaa koulun ja päiväkodin lvi-urakat Salossa

Kohteen rakennuttajana toimii Salon kaupunki ja koko hankkeen KVR-pääurakoitsijana toimii turkulainen Varpe oy. Kohteiden suunnitteluvaihe alkoi toukokuussa 2020. Rakennustyöt on aloitettu kesällä 2020, ja kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 syksyllä.

Salon Märynummeen saneerataan ja rakennetaan kaksi koulu- ja päiväkotirakennusta. Märynummen yläkouluna alun perin toiminut rakennus on purettu kokonaisuudessaan, ja tilalle nousee uusi nykypäivän ja tulevaisuuden oppimisvaatimukset huomioiva koulurakennus. Uusista päiväkoti- ja koulurakennuksista tulee muuntuvat ja joustavat tilat.

Samalla alueella toimiva alakoulurakennus saneerataan kauttaaltaan. Vanha hirsitalo on rakennettu vuonna 1914 ja sitä on laajennettu 1988. Alakoulun tilat korjataan lasten ja nuorten palvelujen sekä alueen yhdistysten yhteiskäyttöön. Alakoulun toteutuksen osalta Assemblinilla on optio. Salon kaupungilta kerrotaan, että yhdistämällä kolme eri toimialuetta samaan kokonaisuuteen pystytään muun muassa vastaamaan kaupungin sopimiin tavoitteisiin pienentää hiilijalanjälkeään.

Assemblinin Märynummen KVR-hanke sisältää lvi-taloteknisen urakan uudisrakennukseen sekä option vanhan alakoulun lvi-töistä.

Hankkeessa vanha hirsitalo toteutetaan yksikerroksisena ja sisäilmaston laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Molempiin rakennuksiin suunnitellaan ja asennetaan koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä tilojen käytön asettamien vaatimusten mukaisesti. Jotta tilat olisivat mahdollisimman energiatehokkaita ja sisäilmaolosuhteiltaan tavoitellun tasoisia, kiinteistön olosuhteita ohjataan nykyaikaisella automaatiojärjestelmällä.

Kiinteistöt sijaitsevat pohjavesialueella, jonka vuoksi rakennuksiin ei asenneta maalämpöä. Myöskään öljylämmitystä ei nähty yhtenä vaihtoehtona. Tämän vuoksi rakennusten lämmitykset toteutetaan ilma-vesilämpöpumpuilla. Osa lämmityksestä toteutetaan sähköllä.