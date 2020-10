NCC:n 30 miljoonan euron korttelikehityshanke käynnistyy Kuopiossa

NCC toteuttaa Kuopion ydinkeskustaan Puijonkatu 22 -korttelikehityshankkeen, joka käsittää sekä asuin- että toimitilaa.

Kesällä 2022 valmistuvan hankekokonaisuuden arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Puijonkatu 22 on NCC:n oma ja pitkäaikainen hankekehityskohde. Nyt KVR-urakkana toteutettavaa hankekokonaisuutta päästään rakentamaan.

”Rakennamme Kuopion ruutukaava-alueelle uutta ja saneeraamme vanhaa, jonka myötä kaupunkiin syntyy noin 140 uutta kotia. Lisäksi kortteliin nousee uutta toimitilaa sekä maanalainen paikoitustila”, NCC:n toimialajohtaja Tommi Tiihonen sanoo.

Rakentaminen käynnistyy lokakuussa. NCC vastaa rakentamisesta ja tilaajina toimivat Kiinteistö oy Kuopion Puijonkatu 22, Pohjois-Savon Osuuspankki sekä Avara Residential Fund II -asuntorahasto.

Kaksivuotinen urakka

Puijonkatu 22:n korttelissa on tällä hetkellä vuosina 1955–1963 rakennettuja vanhoja liike- ja asuinrakennuksia.

Pitkään suunnitteilla olevaan kortteliin lähdettiin muutama vuosi sitten hakemaan pakettiratkaisua, mikä edellytti sekä asemakaavan muutosta että osittaista käyttötarkoituksen muutosta.

”Kehityshankkeena kohde on NCC:lle erittäin mielenkiintoinen. Olemme olleet mukana alusta alkaen ja suunnittelutyötä on tehty huolella. On hienoa saada vihdoin kuokka maahan ja saada aikaan parempaa kaupunkikuvaa. Yhteistyö sekä viranomaisten että omistajien kanssa on sujunut hyvässä hengessä”, hankekehitysjohtaja Marko Onttinen kertoo.

Korttelissa olevan kiinteistön matala ja huonokuntoinen osa puretaan, säilytettävässä osassa olevat toimistotilat muutetaan asunnoiksi.

Kaksivuotisessa urakassa rakennetaan kaksi uutta kerrostaloa sekä Pohjois-Savon Osuuspankin uusi toimitalo. Samalla pistetään korttelin pysäköintiratkaisut ja yhteinen sisäpiha uusiksi.

Korttelihankkeen bruttopinta-ala on kokonaisuudessaan 12 960 neliötä ja tilavuus lähes 42 000 kuutiota.