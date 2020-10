Pääomasijoittaja osti A-Insinöörien osake-enemmistön – tavoitteena tuplata liikevaihto

Pääomasijoittaja Vaaka Partners on ostanut A-Insinöörien osake-enemmistön. “Olen vaikuttunut siitä, miten syvällä A-Insinöörien dna:ssa on halu ravistella itseä ja muita tekemään asioita toisin ja paremmin. He ovat kokeilleet ennakkoluulottomasti uusia tapoja läpiviedä rakennushankkeita”, Vaaka Partnersin partneri Ilkka Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Jo 800 suunnittelijaa ja konsulttia työllistävä A-Insinöörit teki viime vuonna 77 miljoonan euron liikevaihdon. Vuonna 2020 A-Insinöörit on mukana noin 3800 projektissa.

A-Insinöörit on kasvanut kohtuullista vauhtia viime vuosina. Viime vuonna sen liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna, ja edellisinä vuosina kasvuvauhti oli 16,9 prosenttia ja 9,5 prosenttia. Pääomasijoittajan tuella A-Insinöörien tavoitteena on vähintään tuplata liikevaihtonsa vuoteen 2025 mennessä. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

A-Insinöörien ja uuden enemmistöomistajan katse on myös kansainvälisillä markkinoilla, jonne lähdetään Pohjoismaiden kautta.

“Kun on näin hyvään vauhtiin päästy, tuntuisi tylsältä vetää käsijarrua, että tässä se oli. Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomalla otteella pystytään muuttamaan alaa, jos halutaan. Vaaka Partnersin myötä saadaan lisää hartioita, rohkeutta ja buustia seuraavan askeleen ottamiseen”, A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen kiteyttää kasvu- ja kansainvälistymishaluja.

A-Insinöörien lähtökohtana rakennushankkeissa on massaratkaisujen sijaan mieluummin räätälöidä projekti yhdessä kaikkien hankkeen toteutukseen osallistuvien kanssa. Yhteistoiminnalliset mallit muuttavat rakennushankkeet perinteisestä sopimusjohtamisesta ihmisbisnekseksi, jossa korostuu toimiva, aktiivinen vuorovaikutus.

“Moni osaa johtaa projekteja niin, että pilkkoo hankkeen pienemmiksi osiksi, mutta harva näkee eri tehtävien väliset riippuvuudet. Me haluamme istuttaa kaikki toimijat saman pöydän ympärille ja keskustella nuo riippuvuudet läpi. Yhteistoiminnallisissa projekteissa ei mietitä vain lopputuotetta vaan myös sitä tapaa, jolla asioita tehdään. Kaupallinen mallikin on tehty sellaiseksi, että kaikki toimijat kantavat vastuuta kokonaisuudesta, eikä kenelläkään ole kiusausta oikoa”, Keinänen sanoo.