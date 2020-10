Savosolar teki diilin Puolaan – Eko Eko ottaa aurinkolämpöjärjestelmät repertuaariinsa

Aurinkokeräinvalmistaja Savosolar on allekirjoittanut sopimuksen puolalaisen Eko Ekon kanssa koskien suurten aurinkolämpöjärjestelmien myyntiä, markkinointia ja toimitusta Puolaan.

Oleckossa Puolassa sijaitseva Eko Ekon pääfokus Puolan markkinoilla on myynti ja yhteistyökumppaneiden johtaminen toimitusprojekteissa.

”Puola on erittäin mielenkiintoinen kasvumarkkina suuren mittaluokan aurinkolämpöratkaisuille. Siellä on erittäin vahva kaukolämpösektori, joka käyttää pääosin fossiilisia polttoaineita ja on siirtymässä kohti päästöttömiä lähteitä osana EU:n Green Deal tavoitteita”, Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie sanoo tiedotteessa.

”Suurten aurinko-kaukolämpömarkkinoiden ennustetaan kasvavan voimakkaasti, ja nyt on täydellinen aika meidän tulla markkinoille”, hän jatkaa.