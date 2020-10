Skanska nousi toistamiseen Fortunen Change the World -listalle

Talouslehti Fortune on hyväksynyt Skanskan vuotuiselle Change the World -listalleen. Lista koostuu yrityksistä, joilla on ollut positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Skanska nousi listalle toista kertaa peräkkäin.

Kansainvälinen talouslehti Fortune otti vuoden 2020 Change the World -listalleen 53 yritystä. Yritysten joukossa olivat muun muassa PayPal, Microsoft, Salesforce ja The Vaccine Makers.

Skanska oli tänä vuonna sijalla 17. Viime vuonna Skanskan sijoitus oli kahdeskymmenes.

Fortune perusteli Skanskan valintaa Change the World -listalle sillä, että Skanska on laajentanut BoKlok-konseptiaan Isoon-Britanniaan tavoitteenaan tarjota laadukkaita asuntoja kohtuuhintaan eri puolilla maata. Pisteistä tuli myös vastuullisuustyöstä ja vuoteen 2045 asetetusta hiilineutraalius-tavoitteesta.