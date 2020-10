Sp-Koti: Asuntokauppa hidastuu jälleen loppuvuonna – Ensi vuonna sitä hidastaa uudisrakentamisen väheneminen

Koronan vaikutus Suomen asuntomarkkinoihin on jäänyt pelättyä pienemmäksi. Kiinteistönvälitysketju Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen ennustaa asuntokauppojen määrän jäävän tänä vuonna vain 2–3 prosenttia viime vuodesta. Myytävien asuntojen kokonaiskauppamääriin ja hintoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia ensi vuonna.

Ensi vuonna asuntomarkkinoiden ennustetaan kasvavan korkeintaan vajaan prosentin. Sp-Koti ennakoi, että uudisasuntojen kauppamäärät tulevat laskemaan 10 prosenttia kovan rahan uudisrakentamisen vähenemisen seurauksena.

Käytettyjen asuntojen myynnin Rantanen ennustaa pysyvän vähintään tämän vuoden tasolla tai lisääntyvän korkeintaan kaksi prosenttia.

”Kevään hetkellisen täysstopin jälkeen asuntokauppa on käynyt Suomessa vilkkaana. Syyskuussa Suomessa myytiin uusia ja käytettyjä asuntoja yhteensä 5,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Sama tahti on jatkunut myös lokakuussa. Loppuvuosi ei valitettavasti näytä enää yhtä hyvältä, koska tarjontaa markkinoilla on aivan liian vähän”, Rantanen sanoo.

Vaikka kysyntä pysyisi hyvällä tasolla, laskevat kauppamäärät väkisinkin, kun ei ole myytävää. Rantasen mukaan myytäviä kohteita on tällä hetkellä tarjolla useita tuhansia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

”Koronan toinen aalto on mitä ilmeisimmin saanut ihmiset varovaisemmiksi oman asuntonsa myyntiin laittamisessa.”

Polarisoituminen ja hintojen eriytyminen jatkuvat

Rantanen uskoo, että polarisoituminen ja hintojen eriytyminen tulevat jatkumaan ensi vuonnakin. Pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissa hintataso vahvistuu maltillisesti, mutta muualla Suomessa asuntojen hinnat tulevat keskimäärin hieman laskemaan. Hintakehityksessäkin paikkakuntakohtaiset erot ja eri asuinalueiden erot voivat olla suuria.

Säästöpankkiryhmän tuoreen Säästämisbarometritutkimuksen mukaan suomalaiset ovat hyvin tietoisia asuntojen hintojen alueellisesta eriytymisestä.

”Arvio asumisen hinnan kehityksestä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonnakin. Lähes puolet suomalaisista odottaa oman asuinalueen hintatason nousevan seuraavien 2–3 vuoden aikana. Hintojen nousuun uskotaan selvästi enemmän pk-seudulla ja suuremmissa kaupungeissa. Pienissä alle 10 000 asukkaan kunnissa hintojen laskuun uskotaan enemmän kuin nousuun”, sanoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.