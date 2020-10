SRV:n vankilaurakka valmistui Hämeenlinnassa – naisvangit muuttavat digitiloihin marraskuun alussa

SRV:n rakentama Hämeenlinnan uusi vankilarakennus on valmistunut ja satapaikkainen naisten suljettu vankila otetaan käyttöön marraskuun alussa. Kyseessä on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde. Sellit ovat digisellejä eli niissä on sellipäätteet.

Hiilineutraalisuustavoitteet on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa ja energiaratkaisuissa hyödynnetään maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Noin 34 miljoonan euron uudisrakennushankkeen on toteuttanut allianssimallilla valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt.

”Hanke on ollut poikkeuksellinen muun muassa mittavan turvallisuustekniikan ja uusiutuvien energiaratkaisujen vuoksi. Työmaalla on toiminut parhaimmillaan yli 170 rakentajaa, ja urakoitsijoiden joukossa on ollut runsaasti myös paikallisia toimijoita Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueelta”, SRV:n työmaapäällikkö Pasi Haakana kertoo.