Vuokrat jatkoivat nousuaan – ”Koko maassa on nyt vuokralaisen markkinat”, sanoo Timo Metsola

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä eniten Keravalla (1,9 prosenttia), Vantaalla (1,8 prosenttia) ja Porvoossa (1,8 prosenttia).

Suurista kaupungeista vapaarahoitteiset vuokrat ovat vuoteen 2015 verrattuna nousseet eniten Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Pienintä vuokrien nousu on ollut Seinäjoella, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet vajaa 8 prosenttia ja muualla Suomessa yli 6 prosenttia vuodesta 2015.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa korkein keskivuokrataso on Helsingissä, 21,4 euroa neliö ja matalin Kouvolassa, 10,9 euroa neliö. Viimeisen kuuden kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa yksiön keskimääräinen vuokraneliö maksoi Helsingissä 27,8 euroa neliö, Tampereella 19,3 euroa neliö ja Turussa 18,5 euroa neliö.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta, joka perustuu Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin ja yksityisten vuokrataloyhtiöiden tietoihin.

Perhe-asunnoille on kysyntää

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsolan mukaan koronaepidemia on näkynyt vuokra-asuntomarkkinoilla erityisesti siinä, että hyväkuntoisille perheasunnoille on kysyntää.

Lisäksi tilanne on Metsolan mukaan nyt sellainen, että koko maassa on vuokralaisen markkinat.

”Unelmavuokralaisia on nyt vuokramarkkinoilla vähemmän kuin tasokkaita asuntoja. Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevan vuokra-asunnon hakijan kannalta tilanne on siis erittäin otollinen – selvästi parempi kuin vuosiin. Potentiaalisia asuntovaihtoehtoja on tarjolla paljon”, Metsola kommentoi Vuokraturvan tiedotteessa.

Metsolan mukaan tilanne ei ole lähiaikoina muuttumassa.

”Uusia sijoittajien omistamia asuntoja valmistuu edelleen reipasta tahtia ja samaan aikaan lomautukset ja irtisanomiset pienentävät sitä joukkoa, joka vuokranantajan silmissä unelmavuokralaisina näyttäytyy”, Metsola toteaa.