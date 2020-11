Aamulehti: Messukylään tulossa kaksikerroksinen päiväkoti

Tampereen kaupunki kertoo tiedotteessaan, että päiväkoti nousee tulevaisuudessa Messukylänkadun ja Kyläojan kulmaan. Koulun laajentumismahdollisuus asettuu Kyläojankadun varrelle.

Kaupunki kertoo tiedotteessa, että koulun laajennusvaran ja uuden päiväkodin rakentamisen taustalla on esimerkiksi raitiotie ja lähistöllä olevien Kalevan ja Kalevanrinteen voimakas kehittyminen.

Päiväkotirakennuksesta on suunnitelmien mukaan tulossa kaksikerroksinen ja siinä on yhteensä 2 500 kerrosneliömetriä. Päiväkoti on mitoitettu 160 lapselle. Rakennuksen suunnitelmat tarkentuvat asemakaavan ehdotusvaiheessa.