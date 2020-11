Enersense valittiin pääurakoitsijaksi Fingridin Kärppiön sähköasemaprojektiin

Enersense International oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Empower PN oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Kärppiön sähköasemaurakan.

Teuvalla sijaitsevan Kärppiön uusi sähköasema tulee palvelemaan alueelle suunnitellun tuulivoimatuotannon liittämistä kantaverkkoon.

Projekti työllistää Enersenseä arviolta kahden vuoden ajan, sillä urakan vastaanotto tapahtuu alustavan aikataulun mukaan syyskuussa 2022.

Urakan arvo on noin 14 miljoonaa euroa.

”Kärppiön sähköasema on osa Turusta Keminmaalle ulottuvaa Rannikkolinjaa. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja tämä hanke on yksi etappi matkalla kohti tavoitetta. Asema mahdollistaa jopa 1 000 megawatin liittymisen kantaverkkoon”, kommentoi omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Timo Kiiveri Fingridistä.

”Näin suuri ja laaja projekti on erittäin tärkeä Enersensen Power-divisioonan sähköasemaliiketoiminnalle ja vahvistaa asemaamme johtavana vaativien sähköasemahankkeiden toimittajana”, toteaa Enersensen Power-divisioonan liiketoimintajohtaja Juha Silvola.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.