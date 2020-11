Talokulman Pekka Tähtinen on vuoden kiinteistövälittäjä – LKV Tuominen vuoden yritys

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) on valinnut vuoden 2020 Kiinteistönvälittäjäksi Pekka Tähtisen, joka on työskennellyt oman yrityksensä Turun Talokulman toimitusjohtajana jo lähes 30 vuotta. Hän on ollut aktiivisesti mukana myös SKVL:n toiminnassa ja toimii tällä hetkellä tilastovaliokunnan puheenjohtajana.

Vuoden parhaaksi kiinteistönvälitysyritykseksi nousi LKV Tuomiset. Se on vuonna 1994 perustettu viisihenkinen perheyritys, jossa on henkilöstöä jo kolmessa polvessa. Saariston loma-asuntokauppaan erikoistunut yritys toimii Naantalin ja Turun alueella. Parhaan markkinoijan tittelin sai lappeenrantalainen Asuntomesta Oy LKV, joka on aloittanut toimintansa 2005.

Palkitut valittiin tänäkin vuonna jäsenäänestyksellä. SKVL koostuu yli 475 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ja yli 1600 välittäjästä ympäri Suomea.