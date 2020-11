Trigoni-tornitalojen rakentaminen Helsinkiin siirtyy jälleen – Mitä tapahtuu, jos YIT vetäytyy hankkeesta?

Helsingin Pasilaan suunniteltujen tornitalojen rakentaminen siirtyy jälleen. Trigonin asemakaava ei ole valmis.

Vuosi sitten Helsingin kaupunki ja YIT arvioivat, että Trigonin kaava voisi mennä kaupunkiympäristölautakuntaan touko–kesäkuussa. Huhtikuussa kerrottiin, että kaava valmistuu aikaisintaan loppuvuodesta.

Nyt arvio on, että kaava etenee lautakuntaan ensi keväänä.

Osapuolet ovat haluttomia kertomaan, miten neuvottelut ovat edenneet ja mistä asioista kaavoittaja ja YIT eivät ole päässeet sopuun.

Helsingin kaupungin vs. asemakaavapäällikkö Tuomas Hakala kieltäytyy kommentoimasta Trigonin kaavan yksityiskohtia ja vetoaa siihen, että neuvottelut ovat kesken.

YIT:n Trigonista vastaava hankejohtaja Jouni Forsman puolestaan vastaa sähköpostilla, että tällä hetkellä ei ole paljon uutta kerrottavaa.

”Töitä tehdään”

Keski-Pasilan tornialueesta järjestettiin arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu vuonna 2017. Silloin kerrottiin, että tavoitteena on, että tornien rakentaminen alkaa vuosina 2020–2021.

Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun arviointiryhmän puheenjohtajana toimi nykyinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho.

Trigonia ei aleta rakentaa ensi vuonna. Mitä tapahtui, Mikko Aho?

”Töitä tehdään, ja suunnittelu jatkuu”, Aho vastaa.

Aho kertoo, että Trigonin kaavaan haetaan yhdessä ratkaisua ja että siihen käytetään niin paljon aikaa kuin tarvitaan. Hänen mukaansa on normaalia, että joissakin hankkeissa tarvitaan enemmän yhteensovittelua.

Trigonissa yhteensovittelua ovat vaatineet ainakin kysymykset tornitalojen korkeuksista, leveyksistä sekä käyttötarkoituksista.

Viime keväänä Rakennuslehti kertoi, että kaupunki oli jo viemässä kaavaa eteenpäin, kun YIT yllättäen ilmoitti haluavansa näihin asioihin muutoksia.

Huhtikuussa haastatellun Pasilan tornialueen asemakaavoituksesta vastaavan arkkitehdin Ville Purman mukaan muutosesitykset kertoivat siitä, että YIT ei kaikissa asioissa ole sitoutunut alkuperäiseen kilpailuehdotukseensa.

Eniten keskustelua YIT ja kaupunki kävivät keväällä tornien käyttötarkoituksista sekä siitä, miten tarkasti niistä määrätään kaavassa.

Nyt osapuolet eivät halua mitenkään kommentoida sitä, onko YIT:n keväällä esittämistä muutosehdotuksista löydetty yhteisymmärrys.

Myös Triplasta keskusteltiin

Pasilan aluerakentamisprojektin projektinjohtaja Päivi Ahlroos sanoo, että tornitalojen korkeudet, leveydet ja käyttötarkoitukset ovat ”osa sitä kokonaisuutta, jota nyt on arvioitu”.

”Joillakin alueilla neuvottelut etenevät ihan hyvin, mutta toki isoja asioita on ratkaistavana”, hän muotoilee.

Ahlroosin mukaan kaupunki pyrkii edelleen ”varsin pitkälle” noudattamaan arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun ehtoja. Hän muistuttaa myös, että kaikissa isoissa hankkeissa keskustellaan käyttötarkoituksista – myös esimerkiksi Pasilan Triplassa.

Triplan taustalla on vuonna 2011 järjestetty Pasilan keskuskorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailu, johon YIT:n ehdotus oli käytännössä ainoa. Käyttötarkoituksen määritteleminen oli kilpailussa keskeistä.

Esimerkiksi asuminen oli kilpailussa rajattu enintään 28 000 kerrosalaneliömetriin, ja se oli aikanaan Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkönä toimineen Dan Mollgrenin mukaan kaikkia osapuolia sitova.

Mollgren on sittemmin siirtynyt Porvoon kaupunkisuunnittelupäälliköksi.

Mollgrenin mukaan toteutunut Tripla vastaa käyttötarkoituksiltaan kilpailuehdotusta ”pääpiirteissään”. Kaavoittaja salli kuitenkin joitakin poikkeamisia, joiden se katsoi olevan välttämättömiä joko toiminnallisista tai kaupallisista syistä.

Asemakaava laadittiin niin, että rakennuslupavaiheessa olisi riittävästi joustoa. Jouston edellytyksenä oli kuitenkin kautta linjan, että muutokset eivät heikentäisi lopputuloksen kaupunkitilallista tai -kuvallista laatua.

Tripla valmistui syksyllä 2019.

Keski-Pasilan tornialueesta järjestettyyn kilpailuun tuli kymmenen ehdotusta, joista toiseen vaiheeseen pääsi neljä. Jatkoon päässeet ehdotukset valittiin laatuarvioinnin perusteella.

YIT:n lisäksi toisessa vaiheessa olivat Sponda omallaan ja Fira, Bonava ja Nrep sekä Skanska ja Sato-Rakennuttajat yhteisehdotuksillaan.

Tärkeimpänä kriteerinä olivat ehdotuksen kaupunkitilallinen laatu, toiminnallisuus sekä toteutettavuus. Lisäksi ehdotuksia arvioitiin esimerkiksi kestävän kehityksen, vaiheittaisen toteuttamisen sekä kehityskelpoisuuden näkökulmista.

Mikko Ahon mukaan kilpailu on hyvä tapa hakea ideoita Pasilan tornitalojen kaltaisiin hankkeisiin, mutta hän muistuttaa, että kilpailuehdotus ei ole rakennussuunnitelma.

Kuinka paljon kaupunki on valmis joustamaan saadakseen Trigonin kaavan valmiiksi?

Ahon mukaan kaupungin ei tarvitse joustaa mistään vaan ”kaikki ratkaisut haetaan yhteistyössä”.

Paljon rahaa

Trigoniin liittyy suuria taloudellisia intressejä.

YIT on arvioinut, että aloitusalueen arvo on noin 500 miljoonaa euroa ja koko länsialueen arvo noin miljardi euroa. Helsingin Sanomien aikaisemmin julkaisemien tietojen mukaan YIT on luvannut maksaa Trigonin tontista yli 37 miljoonaa, josta kolmannes menisi kaupungille ja loput Senaatille.

Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehitysyksikön myyntipäällikkö Leena Palokangas ei halua ottaa kantaa euroihin mutta suostuu sanomaan, että kyseessä on ”merkittävä summa”.

Hän ei halua spekuloida sillä, ettei Trigoni toteudu. Palokankaan mukaan Trigoni on tarkoitus saada valmiiksi.

Mitä tapahtuu?

Jos kaava ei kuitenkaan valmistu eikä YIT rakenna Trigonia, mitä tapahtuu? Vuonna 2018 YIT:n kanssa tehdyssä toteutussopimuksessa on omat kirjauksensa sen varalle, jos velvoitteet eivät täyty.

Päivi Ahlroosin mukaan se on sitten epäonnistuminen kaikille, jos Trigonia ei rakenneta.

”Kaikkien lähtökohta on, että se rakennetaan”, Ahlroos sanoo.

Dan Mollgrenin näkemys on, että kilpailuvaiheessa kaikki tekevät kaikkensa sen eteen, että ehdotettu suunnitelma myös toteutuu.

Hänen mukaansa isoissa hankkeissa mittakaava on kuitenkin sellainen, että kaiken suunnitteleminen ja selvittäminen lopulliseen muotoonsa jo ensimmäisessä vaiheessa on erittäin haastavaa.

”Hankkeilla on myös neljäs dimensio eli aika. Ihmiset, suhdanteet, trendit, teknologia ja arkkitehtuuri elävät ajassa, joten yhteisesti ymmärretty muuntojoustavuus pitäisi olla sisäänrakennettua kaikissa aikaa vievissä hankkeissa”, Mollgren sanoo.

Antti Inkilä: Meidän pitää saada toteuttamiskelpoinen kaava

Miten tärkeä hanke Trigoni on YIT:lle, väliaikainen toimitusjohtaja Antti Inkilä?

”On se tärkeä. Iso, mittava hanke keskellä Helsinkiä.”

Aikooko YIT rakentaa Trigonin?

”Kyllä, niin on vahva tarkoitus.”

Mitä pitää tapahtua, että YIT rakentaa Trigonin?

”Pitää saada toteuttamiskelpoinen kaava. Sitä tehdään hyvässä yhteistyössä kaupungin ja Senaatin kanssa.”

Mitä teidän sopimuksissa sanotaan siitä, jos YIT ei rakenna Trigonia?

”Lähtökohtaisesti kaikilla sopimuksen osapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa toteutussopimuksen mukaisen tornialueen toteutumiseen. Mikäli me emme täyttäisi velvoitettamme, tästä seuraisi sopimussakko.”

Mistä rakentaminen on nyt kiinni?

”Siitä, että saadaan toteuttamiskelpoinen, hyvä kaava yhteistyössä kaupungin ja Senaatin kanssa. Trigoni on mittava hanke. Normaalistikin kaavan tekeminen vie aikaa. Hyvää työtä on jo tehty. Olemme tehneet lukuisia erilaisia selvityksiä, ja suunnitelmaa on kehitetty. Kaava vain ottaa aikansa.”

Miksi kaava ei ole valmistunut?

”Kokonaisuus on ollut työläämpi kuin kilpailuvaiheessa arvioitiin.”

Mistä sen valmistuminen on kiinni?

”Ei voi sanoa mitään yhtä yksittäistä asiaa. Kyse on kokonaisuudesta. Jos jotain asiaa muutetaan, se vaikuttaa johonkin toiseen. Tällä hetkellä käydään kaavamääräyksiä läpi.”

Minkälaisia vaikutuksia koronalla on ollut hankkeeseen?

”Kyllä se tietyllä tavalla on vaikuttanut. Koronalla on ollut isoja vaikutuksia varsinkin palvelualoille. Mutta meidän pitää myös katsoa koronan yli, ja tässä joka tapauksessa kestää, ennen kuin hanke valmistuu.”

Aikooko YIT rakentaa Pasilaan tornitaloja, joissa on asuntoja, hotelli, toimistoja sekä liiketilaa?

”Kyllä, aiomme rakentaa hybriditorneja.”

Onko YIT jossain vaiheessa uhannut kaavoittajaa sillä, että te ette rakennakaan Trigonia?

”Ei ole.”

Minkälaiset välit YIT:llä on kaupunkiin ja Senaattiin?

”Oikein hyvät. Meillä on vahva yhteinen tahtotila.”

Miten iso tappio olisi YIT:lle, jos Trigoni jäisi toteutumatta?

”Olisihan se harmi, jos niin kävisi, onhan Trigoni huikea kokonaisuus. Meidän tavoitteemme on, että jossain vaiheessa pääsemme sen toteuttamaan.”